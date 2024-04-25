Як Данія інвестує в успіх України

З першого дня повномасштабного вторгнення Данія тісно співпрацює з країнами-союзниками та партнерами, щоб бути серед лідерів у підтримці України.

Мова про зброю, техніку, навчання військових, а також гуманітарну підтримку та стимулювання інвестицій в розвиток української економіки.

Данія застосовує дуже конкретні та зрозумілі механізми підтримки, не чекаючи миру для початку відбудови. Серед прикладів - патронат над Миколаєвом та Миколаївською областю, що почався навесні минулого року.

З того часу більшість проєктів попередніх пакетів допомоги або вже завершено, або вони успішно просуваються. Паралельно починаються нові програми.

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Посол Данії в своїх комунікаціях часто згадує тезу – Україна не може чекати і важливо не допустити "забагато конференцій з відбудови і занадто мало відбудови".

Цього тижня було оголошено про державну гарантію від уряду Данії на суму 2,85 мільярда данських крон, яка допоможе Україні з розвитком критичної інфраструктури для енергопостачання.

Загалом проєкт розрахований на майже 4 мільярди крон і допоможе забезпечити екологічно безпечною електроенергією 500 000 домогосподарств в Україні. Також, було підписано важливий меморандум про поглиблення економічної співпраці.

Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко та Міністр підприємництва Данії Morten Bødskov підписували документ під час повітряної тривоги в Києві, провівши зустріч за участі керівників найбільших данських компаній в укритті.

Данський підхід (мова як про державу, так і про бізнес) передбачає чіткі дуже кроки для підтримки української боротьби за свободу.

Попри війну, Carlsberg Group управляє найбільшим данським бізнесом в Україні та продовжує інвестиції. Якоб Ааруп-Андерсен, CEO Carlsberg Group вже вдруге за час повномасштабної війни відвідав Україну та зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським.

Почавши роботу в Україні з 1996 року, Carlsberg Group не зупиняє свій темп. Окрім гуманітарної допомоги українцям, у червні минулого року було запущено нову виробничу лінію на Київському пивоварному заводі.

Загальна сума інвестицій за 2023-2024 рр. складає близько 2 мільярдів гривень. Важливо також зазначити, що лютому 2022 року в Carlsberg Group було прийнято принципове рішення про вихід з ринку рф.

Саме подібні конкретні рішення, а також лідерські позиції компанії в контексті найкращих роботодавців та найбільших платників податків, підкреслюють непохитну віру в майбутнє України.

Як пришвидшити темп розвитку бізнесу?

Безумовно, це постійна робота з викликами та можливостями. Серед найбільш очевидних викликів – безпека людей, удари по критичній інфраструктурі та загальні економічні тренди.

Тим не менше, перевірений рецепт успіху бізнесу в зосередженості на сильних сторонах і можливостях. Українці навчилися варити пиво та організовувати наливи води для благодійності з бомбосховища, виживати в умовах відключення світла, дбаючи про людей, якість продукту та партнерів.

Аналізуючи результати опитування членів Американської торгівельної палати, міжнародний бізнес визначає такі пріоритети для прискорення розвитку бізнесу: національна безпека та розмінування, продовження судової реформи, збалансована кадрова політика в контексті мобілізації та підтримки економіки, передбачуваність податкового та регуляторного законодавства.

Приклад пивоварної галузі доводить, що потенціал для розвитку є, адже з 2008 року виробництво пива в Україні впало вдвічі. Регуляторні обмеження, які зрівняли пиво з міцними алкогольними напоями, звузили способи комунікації про продукт зі споживачами, в тому числі в контексті розвитку культури відповідального споживання та просування безалкогольного пива.

Уточнення рекламного законодавства разом із справедливою та передбачуваною акцизною та регуляторною політикою дозволять збільшити інвестиції в розвиток та сприятимуть гармонізації українського законодавства з правилами країн ЄС, що дозволить нам інтегруватися в ЄС та розвиватися швидше та ефективніше.