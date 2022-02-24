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"Газпром" збільшив заявку на прокачування газу через Україну

Четвер, 24 лютого 2022, 16:30

Перша опублікована номінація на прокачування газу через Україну на 25 лютого передбачає збільшення постачання на 28% до рівня четверга – до 107,7 мільйона кубічних метрів.

Про це свідчать дані "Оператора газотранспортної системи України".

Цю інформацію підтверджують і дані словацького газотранспортного оператора Eustream, який приймає більшу частину транзитного потоку після України.

Ціна на газ у Європі злетіла понад 1500 доларів за тисячу кубометрів.

Економічна правда

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Газпром транзит газ

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