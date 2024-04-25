Китай надає причал для російського судна, що перевозить північнокорейську зброю - Reuters

Судно "Ангара", яке з серпня 2023 року перевезло до російських портів тисячі контейнерів, які, як вважають, містять північнокорейські боєприпаси, з лютого стоїть на якорі на китайській верфі у східній провінції Чжецзян.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на отримані супутникові знімки.

На знімках видно, як "Ангара" пришвартоване до судноремонтного заводу найбільшої в КНР приватна судноремонтної компанії Zhoushan Xinya Shipyard в Чжецзяні. Корабель був ідентифікований за унікальним транспондером автоматичної ідентифікаційної системи (АІС), який був ненадовго ввімкнений, ймовірно, з міркувань безпеки, під час проходження жвавої ділянки Корейської протоки на шляху до Китаю.

За інформацією Британського аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI), російське судно "Ангара", перевозило до російських портів північнокорейські боєприпаси.

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Речник Державного департаменту США заявив, що йому відомо про "достовірні повідомлення з відкритих джерел" про те, що "Ангара" зараз пришвартована в китайському порту, і що він порушив це питання перед китайською владою.

"Ми закликаємо всі держави-члени виконати свої зобов'язання згідно з резолюцією 2397 РБ ООН", - заявив речник, посилаючись на резолюцію ООН, яка обмежує торгівлю з Північною Кореєю і вимагає від держав-членів ООН скасовувати реєстрацію будь-яких суден, залучених до незаконної діяльності.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен пригрозить Китаю каральними кроками, які можуть передбачати введення санкцій проти фінансового сектору КНР, якщо країна не припинить експорт військових технологій в РФ.

Сполучені Штати розробляють проєкт санкцій, які можуть відрізати деякі китайські банки від глобальної фінансової системи, щоб змусити Пекін припинити торговельну підтримку російської військової промисловості.

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