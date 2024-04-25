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У Києві до середини червня обмежать рух на одному зі шляхопроводів

Четвер, 25 квітня 2024, 18:30 - Анастасія Дячкіна
 
фото: кмда

У Києві з 27 квітня до 10 червня обмежать рух транспорту на шляхопроводі на перетині проспектів Степана Бандери та Володимира Івасюка.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА. 

Обмеження руху пов’язане з обслуговуванням деформаційних швів.

Для мінімізації незручностей рух транспорту обмежуватиметься у три етапи в обох напрямках:

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  • перший етап: із 27 квітня до 10 травня – ремонт деформаційних швів у смугах руху громадського транспорту;
  • другий етап: з 11 травня до 25 травня – ремонт деформаційних швів у другій та третій смугах руху;
  • третій етап: із 26 травня до 10 червня – ремонт деформаційних швів у четвертій смузі руху.

"Також для комплексного підходу до експлуатації мосту через р. Десенку розпочинаються роботи із заміни деформаційного шва. У зв’язку з чим частково обмежуватимуть рух першою смугою в напрямку з правого на лівий берег", – додали у КМДА. 

Нагадаємо: 

У Києві з 9 квітня до 31 травня на вулиці Крайня частково обмежили рух транспорту – дорожники розпочинають середній ремонт. 

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Економічна правда
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