На Хмельниччині для війська виділять 54 мільйони, отриманих із продажу комунального майна

На Хмельниччині понад 54 мільйони гривень, отриманих від реалізації комунального майна, спрямують на забезпечення першочергових потреб бойових бригад Сил оборони.

Про таке рішення комісії з питань бюджету та фінансів повідомили в Хмельницькій обласній раді, передає Укрінформ.

Зазначається, що упродовж 2021-2023 років від відчуження комунальних об’єктів малої приватизації до бюджету Хмельниччини надійшло 54 мільйона 454 тисячі гривень. На засіданні комісії, за участі депутатів обласної ради та представників обласної військової адміністрації, вирішили виділити ці кошти на потреби військових формувань.

"Депутати рекомендували ОВА спрямувати ці кошти для закупівлі військовим формуванням, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, безпілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби, транспортних засобів та мобільних пунктів перебування особового складу", – йдеться в повідомленні.

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Остаточний перелік необхідних засобів та їх попередній розподіл між військовими підрозділами, як додали в облраді, має визначити ОВА та поінформувати про це депутатський корпус.

Нагадаємо:

За січень - березень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 408,2 млрд грн.

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