Договориться с РФ о транзите газа помогли санкции США – министр

Санкции США в отношении проекта "Северный поток-2" помогли Украине достичь договоренностей с Россией о транзите газа.

Источник: министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого опубликован на сайте МИД

Детали: На вопрос, была бы достигнута договоренность Украины с РФ по газу без санкций США против "Северного потока-2" или нет, министр ответил, что санкции помогли достичь договоренности.

Прямая речь: "В начале переговоров Россия не имела желания заключать соглашение, они хотели максимум на год и на очень плохих для нас условиях. Кроме того, они говорили, что, мол, мы не спешим, мы можем заключить в этом году, можем позже.

Договоренность, на которую нам наконец удалось выйти, гораздо лучше. Не идеальна, но санкции США помогли нам достичь ее, да".

Детали: В то же время Пристайко отметил, что Украина ценит помощь Германии "и не были в восторге от того, что любой немецкий проект попадет под санкции".

"С другой стороны, мы постоянно подчеркивали в ходе переговоров с немецкими партнерами на том, что речь идет о плохом проекте для Германии, ЕС и Украины. Однако мы не имеем отношения к этим санкциям", - сказал он.

Предыстория:

30 декабря НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет и договорились об отзыве и урегулировании судебных споров.

27 декабря "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

20 декабря Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.

Все компании, причастные к строительству Nord Stream 2, должны в течение 30 дней прекратить работы, иначе США применят против них новые санкции, предусмотренные в законе об оборонном бюджете США.

В РФ заявили, что Россия собирается завершить строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на угрозу американских санкций.

Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

По состоянию на 23 декабря строительство газопровода "Северный поток-2" было завершено на 93,5%.