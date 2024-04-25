Новини 25 квітня: НБУ знизив облікову ставку, Сольський написав заяву про відставку

Про облікову ставку. Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт до 13,5% з 26 квітня 2024 року.

Про Сольського. Міністр агрополітики Микола Сольський, якого підозрюють в оборудках із землею на 500 мільйонів, написав заяву про відставку.

Про ВВП. Національний банк погіршив оцінку зростання реального ВВП у 2024 році з 3,6% у попередньому макропрогнозі до 3% та погіршив очікування зростання у 2025 році на 0,2 в.п. до 5,6% і зберіг прогноз на 2026 рік на рівні 4,5%.

Про валюту. Глава Нацбанку Андрій Пишний заявив, що регулятор розглядає можливості зняття обмежень на виведення валюти для обслуговування старих боргів.

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Про заморожені активи РФ. Пропозиція США щодо використання відсотків, отриманих від заморожених російських активів на 300 мільярдів доларів, для допомоги Україні може отримати широку підтримку країн, які стурбовані прямою конфіскацією активів.

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