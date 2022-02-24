Нафта після російського вторгнення злетіла до 100 доларів, газ швидко дорожчає

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Після вторгнення російських військ в Україну нафта подорожчала до понад 100 доларів за барель вперше з 2014 року, також швидко дорожчає газ.

Про це йдеться у даних Investing, Bloomberg.

Нафта марки Brent вперше з 2014 року зросла до 100 доларів за барель, WTI теж наближається до такої позначки і котирується на рівні 98 доларів за барель.

Газові контракти зростають декілька днів поспіль. На новинах про вторгнення Росії ціни зросли на 9,6% до 1068,18 долара за тисячу кубометрів.

При цьому, якщо раніше загроза вторгнення впливала переважно на найближчі контракти з поставкою у березні, подорожчання у 10-12% прокотилося на контракти аж до наступного року. Ціни майже незмінні незалежно від дати поставки і коливаються близько 1000 доларів за тисячу кубів.