Міністр економіки загадав три новорічних бажання на 2020 рік
Міністр економіки Тимофій Милованов хоче в наступному році зростання ВВП та реальних зарплат і зменшення безробіття.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"У мене - як міністра економіки - є три бажання в новому році:
1. Економічне зростання - 5% або більше
2. Зростання реальних зарплат - 10% або більше
3. Зменшення безробіття та збільшення зайнятості (робочих місць) - на 1% або більше", - написав міністр.
Нагадуємо:
Раніше Милованов також заявляв, що у 2020 році реальна зарплата українців може зрости на 10%.
У листопаді середня номінальна зарплата зросла на 16,6% у річному вимірі і становила 10 679 грн.
В Україні планують знизити розмір податку на доходи фізичних осіб для українців, які отримують найменші зарплати.
Міністерство економіки хоче скоротити кількість безробітних громадян з 1,5 мільйона до 900 тисяч та підвищувати заробітні плати на 2 тисячі гривень на рік.
Економічна правда
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