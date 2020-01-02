Міністр економіки загадав три новорічних бажання на 2020 рік

Міністр економіки Тимофій Милованов хоче в наступному році зростання ВВП та реальних зарплат і зменшення безробіття.



Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.



"У мене - як міністра економіки - є три бажання в новому році:

1. Економічне зростання - 5% або більше

2. Зростання реальних зарплат - 10% або більше

3. Зменшення безробіття та збільшення зайнятості (робочих місць) - на 1% або більше", - написав міністр.

Нагадуємо:

Раніше Милованов також заявляв, що у 2020 році реальна зарплата українців може зрости на 10%.

У листопаді середня номінальна зарплата зросла на 16,6% у річному вимірі і становила 10 679 грн.

В Україні планують знизити розмір податку на доходи фізичних осіб для українців, які отримують найменші зарплати.

Міністерство економіки хоче скоротити кількість безробітних громадян з 1,5 мільйона до 900 тисяч та підвищувати заробітні плати на 2 тисячі гривень на рік.

Економічна правда