Мінекономіки знову підвищило граничні ціни на бензин і дизпаливо

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Мінекономіки оприлюднило розрахунки середньої вартості дизпалива і бензину на 1 декаду лютого, із яких розраховуватиметься гранична ціна реалізації палива у мережах АЗС.

Про це повідомляєтся на сайті Мінекономіки.

Так, середня вартість 1 літра дизпалива - 28,30 грн, 1 л бензину - 30,84 грн.

При цьому, розрахункові ціни для бензину підняли на 1,59 грн, для ДП - на 1,46 грн.

З урахуванням максимальної націнки гранична вартість бензину становить має не перевищувати 35,84 грн/л, дизпалива - 35,30 грн/л.

Таким чином, Мінекономіки вчетверте поспіль піднімає максимальну ціну.

Нагадаємо:

На засіданні 14 травня 2021 року Кабмін ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).

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Економічна правда