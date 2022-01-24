Книжкові магазини і кінотеатри: українці вже витратили 1,7 мільярда з "єПідтримки"

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Програмою "єПідтримка" уже скористались понад 7 млн 300 тис людей - 1,7 млрд грн з отриманих коштів українці вже витратили.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Там нагадали, що з 24 січня українці віком від 60 років матимуть змогу витратити кошти, нараховані за програмою єПідтримка, на придбання ліків.

"Загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 7,3 млрд грн. 1,7 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили", - йдеться у повідомленні.

Найпопулярнішими за видами витрат стали:

книжкові магазини – 575 млн грн;

кінотеатри – 444 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги – 218 млн грн

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 204 млн грн;

спорт – 171 млн грн.

Відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Кошти надаються на 4 місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).

Нагадаємо:

Із понеділка вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть використати 1000 гривень за програмою єПідтримка на купівлю ліків, у тому числі онлайн.

19 січня Кабінет міністрів розширив дію програми "єПідтримка", вирішивши, що українці старше 60 років із 24 січня зможуть витратити "ковідну тисячу" на придбання ліків.

Заступник міністра економіки Олександр Грибан повідомив, що чверть із 3,5 мільйона вакцинованих українців віком старше 60 років подала заявки на отримання тисячі гривень в рамках програми "єПідтримка".

Він підкреслив, що за кошти програми можгна буде придбати в аптеках виключно лікарські засоби. Не можна купувати засоби з недоведеною ефективністю, біологічно активні добавки чи медичні прилади.

Економічна правда