Головний податківець: Українцям з маленькою зарплатою знизять податки

Сергій Верланов

В Україні планують знизити розмір податку на доходи фізичних осіб для українців, які отримують найменші зарплати.

Про це заявив голова Державної податкової служби Сергій Верланов, повідомили в пресслужбі відомства.

Зміни впроваджуватимуть у межах податкової реформи, яку планують провести у 2020 році.

За словами Верланова, в Україні впроваджуватимуть диференційовану систему податків.

Наступного року розглядатиметься питання зміни ставок податку на доходи фізичних осіб.

"Всі розуміють, що шкала має бути диференційована і на найменші зарплати податковий тиск має бути зменшений", – зазначив Верланов.

Він додав, що після проведення податкової реформи українці менше ухилятимуться від сплати податків.

Нагадуємо:

Раніше про плани зменшувати податки з доходів фізичних осіб повідомляла міністр фінансів Оксана Маркарова.

Також у Раді зареєстрували законопроєкт, відповідно до якого планують звільнити від податку на доходи фізичних осіб людей, яким ще не виповнилося 27 років. Його підтримав парламентський комітет.

Податок на доходи фізичних осіб в Україні становить 18%, військовий збір 1,5%.

Роботодавець також має сплатити до Пенсійного фонду 22% від зарплати єдиного соціального внеску.

Економічна правда