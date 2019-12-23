Головний податківець: Українцям з маленькою зарплатою знизять податки
В Україні планують знизити розмір податку на доходи фізичних осіб для українців, які отримують найменші зарплати.
Про це заявив голова Державної податкової служби Сергій Верланов, повідомили в пресслужбі відомства.
Зміни впроваджуватимуть у межах податкової реформи, яку планують провести у 2020 році.
За словами Верланова, в Україні впроваджуватимуть диференційовану систему податків.
Наступного року розглядатиметься питання зміни ставок податку на доходи фізичних осіб.
"Всі розуміють, що шкала має бути диференційована і на найменші зарплати податковий тиск має бути зменшений", – зазначив Верланов.
Він додав, що після проведення податкової реформи українці менше ухилятимуться від сплати податків.
Нагадуємо:
Раніше про плани зменшувати податки з доходів фізичних осіб повідомляла міністр фінансів Оксана Маркарова.
Також у Раді зареєстрували законопроєкт, відповідно до якого планують звільнити від податку на доходи фізичних осіб людей, яким ще не виповнилося 27 років. Його підтримав парламентський комітет.
Податок на доходи фізичних осіб в Україні становить 18%, військовий збір 1,5%.
Роботодавець також має сплатити до Пенсійного фонду 22% від зарплати єдиного соціального внеску.
Економічна правда
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