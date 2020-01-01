Реальна зарплата українців впродовж року зросте на 10% – Милованов

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов вважає, що у 2020 році реальна зарплата українців може зрости на 10%.

Джерело: Facebook-сторінка Милованова

Пряма мова Милованова: "Зростання заробітної плати високими темпами відбувається вже четвертий рік поспіль – цього року за перші 11 місяців заробітна плата в реальному вимірі була на 9,6% вищою ніж у аналогічному періоді минулого року. Фактично, купівельна спроможність середньої заробітної плати вже суттєво перевищила докризовий рівень 2013 року.

З урахуванням високої ділової активності та попиту на ринку праці очікуємо, що темпи зростання реальної заробітної плати і в наступному році залишатимуться високими - близько 10%".

Деталі: Милованов висловив думку, що найбільше виграють ті, хто мають кваліфікації потрібні для галузей, в яких відбуваються інвестиції. Також, за його словами, це буде зменшувати міграцію робітників за кордон, а в певних галузях та певних регіонах де є найбільший попит на робітників, люди будуть повертатись.

Нагадуємо:

У листопаді середня номінальна зарплата зросла на 16,6% у річному вимірі і становила 10 679 грн.

В Україні планують знизити розмір податку на доходи фізичних осіб для українців, які отримують найменші зарплати.

Міністерство економіки хоче скоротити кількість безробітних громадян з 1,5 мільйона до 900 тисяч та підвищувати заробітні плати на 2 тисячі гривень на рік.