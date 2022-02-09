Український ВВП зріс на 3,2% у 2021 році – Мінекономіки

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Зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2021 році становило 3,2%.

Про це повідомила перша віце-прем'єр-міністр – міністерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з компаніями Європейської бізнес-асоціації, інформує пресслужба міністерства.

Вона також нагадала, що доларовий ВВП України у 2021 році досяг історичного максимуму і становив майже 200 млрд доларів.

Нагадуємо:

Мінекономіки у грудні минулого року погіршило консенсус-прогноз зростання ВВП України в 2021 році з очікуваних у квітні 4,1% до 3,4%.

За оперативними даними Держстату, зростання реального ВВП України у четвертому кварталі 2021 року в річному вимірі прискорилося до 5,9%.

Підсумкова оцінка зростання ВВП за рік Держстатом ще не оприлюднена.

За розрахунками фінансового аналітика ICU Михайла Демківа, зростання ВВП за підсумками 2021 року становило 3,23%.

Нацбанк попередньо оцінює зростання реального ВВП за підсумками 2021 року в 3%.

За підсумками 2020 року Держстат оцінив падіння української економіки у 4%.

Економічна правда