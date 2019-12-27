У річному вимірі середня зарплата зросла на 16,6% – Держстат

У листопаді середня номінальна зарплата зменшилась на 0,4% та становила 10 679 грн, але зросла на 16,6% у річному вимірі.

Про це повідомляє Держстат.

У порівнянні з жовтнем реальна зарплата зменшилася на 0,5%, а по відношенню до листопада минулого року зросла на 10,8%.

Зазначається, що у листопаді найнижча зарплата була у працівників сфери розміщення і організації харчування - 6 790 грн на місяць, а найвища: у сфері фінансів і страхування - 19 221 грн.

У регіональному вимірі найбільші зарплати й надалі отримують жителі Києва - в середньому 15 974 грн на місяць. Найменша середня зарплата в Чернігівській області - 8 336 грн.

Нагадаємо:

У жовтні 2019 року розмір середньої номінальної зарплати становив 10 727 гривень - це на 16,4% більше, ніж у жовтні 2018 року.

Економічна правда