Министр экономики загадал три новогодних желания на 2020 год
Министр экономики Тимофей Милованов хочет в следующем году роста ВВП и реальных зарплат, а также уменьшения безработицы.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"У меня - как министра экономики - есть три желания в новом году:
1. Экономический рост - 5% или более
2. Рост реальных зарплат - 10% или более
3. Уменьшение безработицы и увеличение занятости (рабочих мест) - на 1% или более", - написал министр.
Напомним:
Ранее Милованов также заявлял, что в 2020 году реальная зарплата украинцев может вырасти на 10%.
В ноябре средняя номинальная зарплата выросла на 16,6% в годовом измерении и составила 10 679 грн.
В Украине планируют снизить размер налога на доходы физических лиц для украинцев, которые получают самые маленькие зарплаты.
Министерство экономики хочет сократить количество безработных граждан с 1,5 миллиона до 900 тысяч и повышать заработные платы на 2000 гривень в год.
Экономическая правда
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