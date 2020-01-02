Министр экономики загадал три новогодних желания на 2020 год

Министр экономики Тимофей Милованов хочет в следующем году роста ВВП и реальных зарплат, а также уменьшения безработицы.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"У меня - как министра экономики - есть три желания в новом году:

1. Экономический рост - 5% или более

2. Рост реальных зарплат - 10% или более

3. Уменьшение безработицы и увеличение занятости (рабочих мест) - на 1% или более", - написал министр.

Напомним:



Ранее Милованов также заявлял, что в 2020 году реальная зарплата украинцев может вырасти на 10%.

В ноябре средняя номинальная зарплата выросла на 16,6% в годовом измерении и составила 10 679 грн.

В Украине планируют снизить размер налога на доходы физических лиц для украинцев, которые получают самые маленькие зарплаты.

Министерство экономики хочет сократить количество безработных граждан с 1,5 миллиона до 900 тысяч и повышать заработные платы на 2000 гривень в год.

Экономическая правда