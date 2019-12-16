Президент "Київміськбуду" розповів, чому погодився добудувати будинки "Укрбуду"

"Київміськбуд" на 80% належить громаді Києва і тільки у цієї компанії є можливості добудувати житлові комплекси "Укрбуд девелопмент".

Про це заявив президент холдингової компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір на прес-конференції.

"Якщо не Київміськбуд, то хто тоді? У КМБ є кредит довіри – скільки існує Київміськбуд, інвестори завжди отримували свої квартири. І найголовніше, що Київміськбуд - це підприємство, яке на 80% належить громаді Києва в особі міської адміністрації", – заявив Кушнір.

Він додав, що рішення про добудову житлових комплексів "Укрбуду" Київміськбудом було "спільним", але не уточнив деталей.

На баланс "Київміськбуду" перейдуть активи "Укрбуду". Як уточнив гендиректор компанії "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода, мова йде тільки про житлове будівництво.

"Асоційовані члени, які входять в корпорацію Укрбуд, будуть займатися тим же, чим раніше займалися", – заявив Майборода.

Половина житлових комплексів "Укрбуд девелопмент" є збитковими, але загальне позитивне сальдо всіх комплексів становить 3-4 мільйони гривень.

"Київміськбуд" використає нерозподілений прибуток за останні 10 років і залучить кредити в державних банках для добудови понад 20 житлових комплексів компанії "Укрбуд девелопмент".

Нагадуємо:

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

Раніше журналісти ЕП об'їздили всі будмайданчики житлових комплексів, які будуються під брендом "Укрбуд Девелопмент".

Станом на листопад будівельні роботи на більшості ЖК були або повністю припинені, або там знаходилося 5-10 будівельників.

Активні роботи велися на ЖК Sky Avenue (який відійшов до компанії "Інтергал-Буд"), ЖК "Чарівне місто" (спільно з Perfect Group), ЖК Edelweiss House (спільно з Edelburg Development) і ЖК La Manche.

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Олександр Колесніченко, ЕП