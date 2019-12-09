Всі проекти "Укрбуду": готовність, що відбувається на будмайданчику і де судяться

Art House Максимовича 3 1 будинок, 8 секцій, 24-46 поверхів Заявлена дата здачі в експлуатацію: Перші 2 секції - 3 квартал 2021 року Що відбувається на будмайданчику? Будівельників немає, охорони немає, відділ продажів не працює, підготовчі роботи не почалися. Порожній майданчик. Судові справи та кримінальні провадження Рішенням Господарського суду м. Києва за позовом заступника генерального прокурора до ДУ "Центральне територіальне управління капітального будівництва", ТОВ "УКРБУД ІНВЕСТГРУП", визнано недійсним договір про будівництво житлового комплексу. Апеляційну скаргу "Центральне територіальне управління капітального будівництва" залишили без задоволення. Касаційні скарги "Укрбуд Інвестгруп" та "Центрального територіального управління капітального будівництва" залишено без задоволення. Рішенням Господарського суду м. Києва за позовом заступника Генерального прокурора про визнання договору недійсним, вирішено: позов задовольнити повністю. Визнати недійсним з моменту укладення договір про будівництво житлового комплексу. Апеляційні скарги залишили без задоволення. Відкрито касаційне провадження. Кримінальне провадження: Ухвала Голосіївського районного суду про тимчасовий доступ до документів та інформації, що стосуються здійснення контролю органами державної фіскальної служби за дотриманням орендарями земельних ділянок комунальної власності.

GENESIS Індустріальний провулок, 2 1 будинок, 5 секцій, 16-30 поверхів Заявлена дата здачі в експлуатацію - 4 квартал 2021 року. Що відбувається на будмайданчику? 1-2 секція: побудований монолітний каркас, цегляна кладка облаштована на рівні 7-11 поверхів. 3-я секція – залитий фундамент. Станом на середину листопада на будівництві працювало 5-10 осіб. Судові справи та кримінальні провадження Державне бюро розслідувань розслідує кримінальну справу ректора Національного технічного університету (КПІ) за попередньою змовою з експрезидентом фірми-забудовника Максимом Микитасем. ДБР передбачає, що ректор передав земельний наділ, що належить НТУ КПІ, під житлову забудову з метою одержання неправомірної вигоди. Йде досудове розслідування.

SOLAR CITY Святошинська площа, 1 4 будинки, 33 поверхи, 451 квартира Заявлена дата здачі в експлуатацію - 2 квартал 2020 року, 1 квартал 2021 року Що відбувається на будмайданчику? Побудована коробка першого будинку, в другому будинку готові 12 поверхів, в третьому – 5 поверхів. Кількість робочих – 10-15 осіб, активність низька. Судові справи та кримінальні провадження Раніше на ділянці, де зводиться ЖК SOLAR CITY, зводила будинок компанія "Інвест Таун". Вона подала в суд на ЖК і на Київраду з позовом визнати недійсним укладений між ними договір оренди земельної ділянки, мотивуючи тим, що вона не може завершити свій проект через нове будівництво. Суд і апеляційна інстанція відмовили у задоволенні позову.

Urban Park уздовж вулиць Мурманської та Попудренка 2 будинки, 25 поверхів Заявлена дата здачі в експлуатацію - 3 квартал 2020 року, 2 квартал 2021 року.

Що відбувається на будмайданчику? Коробка одного будинку побудована, друга – наполовину. Роботи не ведуться. Судові справи та кримінальні провадження Міноборони подало позов до суду про визнання договору будівництва ЖК недійсним. Також тривають судові суперечки по наділу, де зводиться ЖК, накладено арешт.

Чарівне Місто Реалізується спільно з Perfect Group вул. Бориспільська, 18-26 11 будинків, 12-25 поверхів Заявлена дата здачі в експлуатацію - 4 квартал 2019 року, 2 квартал 2020 року, 3 квартал 2020 року

Що відбувається на будмайданчику? Перший будинок: коробка побудована, 1/3 фасаду оштукатурено. Другий будинок: коробка поюудована, встановлюються вікна. Третій будинок: побудовано 3-9 поверхів з 12-25 запроектованих. Роботи велися активно, але на початку грудня зупинилися. Судові справи та кримінальні провадження Міністерство оборони ліквідувало замовника будівництва. В Окружному адміністративному суді міста Києва оскаржують наказ Міністерства.

LA MANCHE вул. Щекавицька, 46 1 будинок, 7 секцій, 9 поверхів Заявлена дата здачі в експлуатацію - 3 квартал 2020 року

Що відбувається на будмайданчику? Перша секція: чотири поверхи побудовано, друга секція – зведений перший поверх, третя секція – підготовка до заливання фундаменту. В середині листопада роботи велися активно, працював будівельний кран. Судові справи та кримінальні провадження Було кілька судових позовів з приводу законності виділення земельної ділянки та його забудови. В задоволенні позовних вимог відмовлено

Паркова Долина на вулиці П. Кайсарова, 7/9 5 будинків, 19-22 поверхи Заявлена дата здачі в експлуатацію – 2 квартал 2020 року, 4 квартал 2020 року

Що відбувається на будмайданчику? Перший будинок: в перших секціях утеплюють і штукатурять фасад, в останніх секціях побудовано від 14 поверхів. Другий будинок: вигнали 9 поверхів в першій секції і 4 поверхи в четвертій секції. Активних робіт немає, на майданчику кілька робітників. Судові справи та кримінальні провадження Державна авіаційна служба звернулася до Окружного адміністративного суду: зобов'язати "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест" виконати рішення Державіаслужби, знести самовільне будівництво і привести ділянки до попереднього стану, визнати незаконними та скасувати дозвіл на виконання будівельних робіт та ДУО. Окружний Адміністративний суд Києва постановив: у задоволенні позовних вимог відмовити повністю. Апеляційну скаргу Державіаслужби - задоволено частково. Відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Державної авіаційної служби на постанову Шостого апеляційного адміністративного суду. Низка Ухвал Голосіївського районного суду про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)), ч.1,2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТП 13058 при нарахуванні орендної плати за землю занизили нормативно грошову оцінку земельної ділянки, в результаті чого ухилились від сплати орендної плати за землю на загальну суму 6,3 млн грн. Цільове призначення ділянки - автомобільний транспорт, що відноситься до категорії земель - Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Академ Парк на бульварі Академіка Вернадського, 24 2 будинки на 17, 20-21, 26 поверхів Заявлена дата здачі в експлуатацію: 1 черга здана, 2 черга – 2 квартал 2020 року

Що відбувається на будмайданчику? Перша секція: закінчені фасадні роботи, Друга, третя секції – коробка побудована, четверта секція – готові 16 поверхів, п'ята секція – 7 поверхів. Станом на листопад крани не працювали, будівельники були в достатній кількості. Судові справи та кримінальні провадження Відсутні.

Кирилівський Гай вул. Багговутівська, 1-а 6 будинків, 12, 23-25 поверхів Заявлена дата здачі в експлуатацію: 1-4 будинки у 4 кварталі 2019 року, 5-6 вже здані в експлуатацію

3-4 будинок – коробка побудована, 1-2 будинок - побудовані 7-10 поверхів. Що відбувається на будмайданчику? Будинок виглядає повністю завершеним. Судові справи та кримінальні провадження Компанія "Євробудівництво" через суд хотіла продовжити договір оренди на земельну ділянку, на якій ведеться будівництво, але суд відмовив у задоволенні позову.

Twin House на вулиці Крайня, 1 1 будинок, 3 секції, 13, 25, 27 поверхів Заявлена дата здачі в експлуатацію - 2 квартал 2020 року

Що відбувається на будмайданчику? Будівельні роботи не ведуться. Коробки побудовані. Крани стоять. На перших поверхах уже встановлені вікна. Судові справи та кримінальні провадження Відсутні.

Злагода вул. Архітектора Вербицького, 1 2 будинки, 23 поверхи Заявлена дата здачі в експлуатацію - 2 квартал 2020 року, 4 квартал 2020 року, 4 квартал 2021 року

Що відбувається на будмайданчику? Перший будинок: ззовні готові три секції, на четвертій йдуть фасадні роботи. Другий будинок: моноліт 1-2 секції на рівні 12 поверху, заповнення цеглою на рівні 7 поверху. На третій секції йде підготовка до заливання фундаменту. Станом на листопад на будмайданчику працювали близько п'яти будівельників. Судові справи та кримінальні провадження Зареєстроване кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.197-1КК України (самовільна забудова земельної ділянки). Слідчим суддею Дарницького районного суду надано прокурорам тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві.

FREEDOM на перетині проспектів Броварського та Визволителів 1 будинок, 2 секції, 25 поверхів Заявлена дата здачі в експлуатацію - 4 квартал 2019 року

Що відбувається на будмайданчику? Будинок готовий, у другій секції закінчують роботи на даху. Судові справи та кримінальні провадження Були судові суперечки за парковку між кооперативом, замовником будівництва та Київрадою.

Оберіг-2 вул. Бориспільська, 30А, 40 3 будинки, 23 поверхи Заявлена дата здачі в експлуатацію: 2 квартал 2020 року, 2 квартал 2021 року, 3-ий будинок в проєкті

Що відбувається на будмайданчику? На першому будинку йде облицювання фасаду та встановлення вікон. У другому будинку побудовано 9 поверхів. Станом на листопад на будмайданчику велись активні роботи. Судові справи та кримінальні провадження У Господарському суді міста Києва розглядається справа за позовом заступника генерального прокурора в інтересах Міноборони до Центрального територіального управління капітального будівництва і "РЕАЛБУД ІНВЕСТ" про визнання недійсним договору про будівництво житлового комплексу. Дана справа закінчилася тим, що 1 березня 2018 року судом прийнято заяви заступника Генерального прокурора та Міністерства оборони про відмову від позову та закрито провадження по зазначеній справі. 12 березня 2019 року слідчим суддею Печерського районного суду накладено арешт на земельні ділянки, що перебувають у приватній власності ТОВ "Реалбуд Інвест", із забороною відчуження, розпорядження та користування майном. А вже 25 вересня 2019 року ухвалою Київського апеляційного суду зазначений арешт скасовано. В межах іншого кримінального провадження слідчим суддею Дарницького районного суду призначено судову будівельно-технічну експертизу з питань, що стосуються будівництва.

CRYSTAL HOUSE Жилянська, 26-28 1 будинок на 4 секції, 9 та 24 поверхи Заявлена дата здачі в експлуатацію: 2 квартал 2020 року

Що відбувається на будмайданчику? Побудовано 9 поверхів, роботи не ведуться. Судові справи та кримінальні провадження Відсутні.

LAKE HOUSE Маршала Малиновського, 2-а 1 будинок, 2 секції, 25 поверхів Заявлена дата здачі в експлуатацію: 2 квартал 2020 року

Що відбувається на будмайданчику? Будівництво тільки почалось, монолітний каркас на рівні 5-7 поверхів. Судові справи та кримінальні провадження Відсутні.

бізнес-центр LEVEL вул. Лабораторна, 6 1 будинок, 8 поверхів Заявлена дата здачі в експлуатацію - 4 квартал 2019 року.

Що відбувається на будмайданчику? Зовнішні роботи завершені.

Пектораль Кольцова, 7а 25 поверхів, 1 будинок на 5 секцій Заявлена дата здачі в експлуатацію – 3 квартал 2019 року

Що відбувається на будмайданчику? Ззовні будинок виглядає повністю готовим. Судові справи та кримінальні провадження У квітні 2019 року за позовом Державіаслужби Шостий апеляційний суд зобов'язав компанію "Укрбуд інвест" припинити будівництво. Справа перебуває у Верховному Суді в складі колегії Касаційного адміністративного суду.

Шевченківський Златоустівська, 27 1 будинок, 4 секції, 12-20 поверхів Заявлена дата здачі в експлуатацію – 4 квартал 2019 року

Що відбувається на будмайданчику? В 4-ій секції побудована коробка, в третій – готова коробка та утеплення, в другій – коробка вже утеплена і встановлені вікна. Перша секція готова. Станом на листопад будівельників на майданчику не було. Судові справи та кримінальні провадження В єдиному судовому реєстрі містяться матеріали по трьом судовим справам. Всі справи закриті.

Харківський на Харківському шосе, 210 1 будинок, 6 секцій, 10-24 поверхи Заявлена дата здачі в експлуатацію - 5,6 секції уведені в експлуатацію, 1-4 секції - 4 квартал 2019 року

Що відбувається на будмайданчику? В кінці листопада будівельні роботи йшли активно. Готовність - на фінішній прямій. Судові справи та кримінальні провадження Відсутні.

Гармонія вулиці Стуса, 7 1 будинок, 25 поверхів Заявлена дата здачі в експлуатацію – 4 квартал 2019 року

Що відбувається на будмайданчику? Будинок виглядає повністю завершеним. Судові справи та кримінальні провадження Відсутні.

Новомостицький Новомостицька, 15 1 будинок, 5 секцій, 20 поверхів Заявлена дата здачі в експлуатацію - 4 кв 2019 року

Що відбувається на будмайданчику? Будинок виглядає повністю завершеним. Введено в експлуатацію. Судові справи та кримінальні провадження Відсутні.

Гвардійський Генерала Алмазова (Кутузова), 18/7 1 будинок, 25 поверхів Заявлена дата здачі в експлуатацію - 2 квартал 2020 року.

Що відбувається на будмайданчику? Облицьовано половину фасаду. Роботи не ведуться. Судові справи та кримінальні провадження Відсутні.

Подол град вул. Дегтярна, 7, 9-11, 13-15 21 будинок, 4-8 поверхів Заявлена дата здачі в експлуатацію - 12 будинків збудовано, 8 будинків: 4 квартал 2019 року

Що відбувається на будмайданчику? Побудовано коробки, облицювання цеглою від 1-го до 8-ми поверхів. Фасадні роботи не ведуться. Судові справи та кримінальні провадження У Верховному суді розглядається справа про визнання незаконним та скасування дозволу Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві на виконання будівельних робіт. Суди першої та апеляційної інстанцій вирішили справу на користь "Укрбуду", натомість, Верховний Суд крапку в цій справі ще не поставив.

Покрова Січових Стрільців, 59 Три секції по 16 поверхів. Що відбувається на будмайданчику? Роботи не ведуться. Судові справи та кримінальні провадження ДАБІ у 2017 році анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт.

Edelweiss House Звіринецька, 72 Девелопер проєкту – Perfect Group, генпідрядник – Північно-український будівельний альянс. 2 будинки, 24 поверхи Заявлена дата здачі в експлуатацію – 4 квартал 2020 року

Що відбувається на будмайданчику? Два будинки вигнані повністю, йде заповнення цеглою, тривають роботи на стилобаті, фасадні роботи. Кількість робітників – понад 40. Судові справи та кримінальні провадження Відсутні.