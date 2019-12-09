Що насправді сталося з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Вишгород. Ранок. Житловий будинок. ЕП перед дверима квартири, яка вказана в реєстрі Мін'юсту як адреса Євгена Дикина — одного з нових власників будівельної компанії "Укрбуд девелопмент".

Двері відчиняє чоловік.

— Здрастуйте, ви Євген Олексійович Дикин?

— Ні.

— Це ваша квартира?

— Так. Вона давно приватизована. Тут прописані я і дружина. Дикина не знаю.

Чоловік виглядав здивованим. Він показав ЕП свій паспорт, місце прописки і запевнив, що ніяких документів не підписував і про Дикина чує вперше.

У жовтні, коли хмари над "Укрбудом" уже збиралися, стало відомо, що новими власниками компанії "Укрбуд девелопмент" стали невідомі будівельному ринку Євген Дикин та Василь Польовий. За даними YouControl, перший — топменеджер маловідомої компанії ТОВ "Білдінг груп плюс", яка займається технічним обслуговуванням і ремонтом автотранспорту, другий — фермер.

За вказаною в реєстрі Мін'юсту адресою другого власника "Укрбуд девелопменту" — Василя Польового — розташований дитсадок при заводі ім. Антонова. Ніякої квартири №119, де повинен проживати Польовий, там нема.

Новим "власникам" належать 50% компанії, яка за останні місяці перетворилася на бомбу уповільненої дії, готову вибухнути будь-якої хвилини.

На кону — доля 13 тис людей, які інвестували в житло від компанії з державним брендом.

"Масштаби кейсу "Укрбуду" в десятки разів більші, ніж скандальної "Еліти центру". Розсьорбувати доведеться всім, починаючи від Кличка і закінчуючи Зеленським. Вони тільки починають розуміти, з чим зіткнулися", — зазначає власник однієї із столичних будівельних компаній.

Що таке корпорація "Укрбуд", а що таке "Укрбуд девелопмент"? Що в корпорації належить державі і причому тут головний фігурант скандалу Максим Микитась?

Що сталося в компанії насправді? Чому "Укрбуд девелопмент" шукає партнерів? Куди пропали гроші інвесторів, і як будуть розвиватися події далі?

На зазначені питання ЕП відповідає у цій публікації.

З чого все почалося

"Укрбуд" — один з найбільших забудовників країни. Ще недавно компанія посідала 36 місце в рейтингу найдорожчих брендів України від журналу "Кореспондент", ставши єдиною будівельною компанією в топ-50.

Так було не завжди. Ще у 2011 році державна корпорація "Укрбуд" не мала в портфелі жодного проєкту житлового будівництва. За три-чотири роки компанія зуміла вибитися в лідери галузі, пропустивши вперед тільки "Київміськбуд". До 2015 року компанія мала понад 20 проєктів житлового будівництва.

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Хоча всі і називають "Укрбуд" держкорпорацією, поточними об'єктами займається приватна компанія, яка ніякого стосунку до держави не має.

Що таке "Укрбуд"? Це державна корпорація, яка існує з 1991 року і займається промисловим будівництвом в регіонах України. Причому тут Максим Микитась та нові власники, які нібито отримали частку в компанії, якщо вона державна?

Насправді девелоперським бізнесом займається приватна компанія "Укрбуд девелопмент", яка працює під "оболонкою" державного бренду. Вона така не одна.

"Мова йде про те, що приватна компанія використовувала державний бренд, а бізнес будувала приватна компанія", — пояснює старший партнер юридичної фірми Totum Юрій Хапко.

Довідка. У держкорпорацію "Укрбуд" (Українська державна будівельна корпорація "Укрбуд") входять 18 держпідприємств і 80 приватних компаній. У самій корпорації їх називають "асоційованими членами". Ці 98 підприємств діляться на дві основні групи. Перша — під крилом держкомпанії "Державне публічне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Укрбуд", яка об'єднує дочірні держпідприємства. Друга — інші приватні компанії, включаючи ТОВ "Укрбуд девелопмент". Сама "Укрбуд девелопмент" володіє ще 17-ма компаніями, більшість з яких обслуговують об'єкти девелопера. Приватні компанії не обов'язково юридично пов'язані з нею. Їх об'єднує лише членство в корпорації.

ЕП знайшла щонайменше 120 компаній, які в назві використовують слово "Укрбуд". Серед них кілька — із стовідсотковим збігом у назві. Наприклад, ТОВ "Укрбуд" або корпорація "УБ "Корпорація "Укрбуд" — приватні компанії, які не є чланами держкорпорації.

У прес-службі ТОВ "Укрбуд девелопмент" заперечують зв'язок цих компаній з корпорацією. Проте керівником, наприклад, останньої є директор ТОВ "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода.

З чого складається держкорпорація "Укрбуд"

Українська державна будівельна корпорація "Укрбуд" Державне публічне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Укрбуд" ● ДП ДПІ "Львівський промбудпроект" ● ДП "Придніпровський помбудпроект" ● ДП "Тернопільський промбудпроект" ● Донецький промбудпроект ● Державний учбовий центр професійного навчання населення ● ДП НКК "ОБ" ● ДП Укрмонолітспецбуд ● ДП Трансмаш ● ДП Навчальний — курсовий комбінат "Одесбуд" ● ДП Одеський промбудпроект ● ДП Запорізький навчально-курсовий комбінат ● ДП Донецький промбуддіпроект ● ДП Харківбуд ● ДП Навчально-курсовий комбінат "Кривбасбуд" ● ДП Львівський промбудпроект ● ДП Готель "Затишок" Державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" ● ДП ДНКК "Моноліт" ● ДП ДП "Київський промбудпроект" ● ДП "Учбово-курсовий комбінат корпорації "Укрбуд" Інші компанії ● ТОВ "Укрбуд девелопмент" ● ТОВ "Будівельна компанія "Укрбудмонтаж" ● ТОВ "Укрбуд інвестгруп" ● ТОВ "Північно-український будівельний альянс" ● ТОВ "Укрбуд-дизайн" ● ЗАТ "Київсоцбуд" ● ОВ "Спецбуд-плюс" та інші 73 компанії ТОВ "Укрбуд девелопмент" ● ТОВ "Ю сервіс груп" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 15" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 14" ● ТОВ "Будгруппроектінвест-2" ● ТОВ "Дроід-сіті" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 01" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 07" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 12" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 02" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 09" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 001" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 10" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 08" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 11" ● ТОВ "Форвард Київ-сервіс 16" ● ТОВ "Ік "Убі"

Микитась та "Укрбуд"

Скандально відомий Микитась, який володів чи все ще володіє компанією "Укрбуд девелопмент", був президентом держкорпорації "Укрбуд" протягом 2010-2016 років. Він продовжував впливати на неї і після звільнення з посади.

У 2014-2015 роках Микитась був депутатом Київської міськради у складі фракції "УДАР-Солідарність". У 2016-2019 роках — народний депутат, виграв на окрузі в Чернігові за неформальної підтримки БПП. Балотувався до парламенту і в 2019 році, але вибори програв.

Призначення Микитася на посаду президента "Укрбуду" стало можливим завдяки лобіюванню його попередника Юрія Пелиха і батька Максима Микитася Віктора.

Старший Микитась був легендою галузі: він зводив Чорнобильську АЕС, а потім, будучи заступником гендиректора компанії "Південтеплоенергомонтаж", займався стабілізаційними роботами і ліквідацією наслідків аварії.

На цій же ниві працювала і держкорпорація "Укрбуд". З 2005 року вона регулярно вигравала підряди на стабілізаційні роботи на ЧАЕС.

Як розповідав Пелих в одному з інтерв'ю, молодший Микитась умовив його дати шанс очолити держкорпорацію і вивести її на новий рівень. Призначення відбулося через три місяці після обрання Віктора Януковича президентом.

facebook максима микитася

Новий президент виявився беручким. У 2012 році новостворена приватна компанія "Укрбуд девелопмент" береться завершити довгобуд ЖК "Лісовий", зводити який у 2000 році почав трест "Київміськбуд 6". Далі компанія починає один за одним запускати проєкти житлових комплексів.

Земельні ділянки компанія купувала переважно на вторинному ринку. Звідки кошти? Микитась говорив, що гроші корпорація заробила на підрядах на ЧАЕС.

На ринку "Укрбуд" пов'язували з оточенням президента-втікача, зокрема із "завгоспом Януковича" Андрієм Кравцем.

Cтруктура "Укрбуду" дуже заплутана, чим і користувалися головні бенефіціари корпорації.

Умовно держкорпорація розвиває кілька напрямків: промислове будівництво на ЧАЕС, будівництво інфраструктури та житлові комплекси.

При цьому корпорація не веде активної діяльності. Більшість проєктів здійснюють приватні компанії, що входять до неї. Багато з них не пов'язані між собою юридично.

У всіх трьох напрямках Микитась мав свій інтерес. Промисловим будівництвом на ЧАЕС займалася в тому числі "СК "Укрбудмонтаж", якою володіє Наталя Микитась — дружина Максима. Директором цієї компанії раніше був уже експомічник Микитася Андрій Якусевич.

Саме ця компанія виграла тендер на демонтаж конструкцій старого "Укриття" над четвертим блоком. Сума кошторису становила 2,08 млрд грн. Конкурентів до цього тендеру не допустили через відсутність документів і тендерного додатка.

При цьому зведенням інфраструктури займалися "Північно-український будівельний альянс" і компанія "Спецбуд-плюс". Засновником "Північно-українського альянсу" є Андрій Якусевич. За результатами розслідування тендерів АМКУ встановив, що обидві компанії входять в одну корпорацію "Укрбуд".

Будівництвом житлових комплексів займалася "Укрбуд девелопмент". У її портфелі близько 50 житлових комплексів у Києві, з яких 26 перебувають на етапі реалізації.

До жовтня власником компанії була зареєстрована в Англії "Базерт девелопмент елелпі". У своїй декларації за 2019 рік Микитась вказував себе власником цього офшору.

Корпоративний конфлікт, що вбив "Укрбуд"

Усе почалося влітку. Тоді на форумах інвестори стали повідомляти про зупинку будівництва житлових комплексів "Укрбуду". Компанія почала переносити терміни введення в експлуатацію на рік і більше. Десь будівельні роботи велися, але тільки невеликими силами про людське око.

Тоді ж на ринку поповзли чутки, що компанія розпродає частину своїх об'єктів, у тому числі земельні ділянки. У компанії це не коментували.

Уперше грім грянув у вересні, коли Микитась заявив на своїй сторінці Facebook про продаж компанії "Укрбуд девелопмент". Пізніше цю інформацію підтвердив гендиректор компанії Олег Майборода і запевнив, що це не вплине на її роботу.

"Після літнього зниження темпів будівництва роботи на всіх майданчиках набирають обертів, а процеси фінансуються в необхідному обсязі", — запевняв він.

Через кілька днів у розмові з ЕП Микитась спростував факт продажу. Тоді ще не було змін у реєстрі юридичних осіб, і про Дикина та Польового як власників "Укрбуд девелопменту" ще ніхто не говорив.

"Схоже на те, що нові власники — це люди Микитася. На такий крок він пішов, щоб "Укрбуд девелопмент" не пов'язували з ним", — говорить один з топменеджерів столичної будівельної компанії. Правда, так само можуть діяти і менеджери "Укрбуд девелопменту", щоб видавити Микитася з компанії.

Пізніше два джерела з "Укрбуду" підтвердили, що в "Укрбуд девелопмент" увійшов новий інвестор, але про Дикина та Польового мова не йшла. Інвестором, за їхніми словами, став ресторатор Дмитро Федотенков, співвласник великої мережі ресторанів Tarantino Family.

Кілька днів тому Микитась ще раз заявив, що компанію не продавав, а підписав тільки меморандуми наміру про продаж. За його словами, підписи на багатьох документах підроблені, а Федотенкову компанію продали без його відома.

"Я втратив як власник компанії всі активи. Це пан Федотенков і пан Майборода. Ще є пан Мармиш (В'ячеслав Мармиш. — ЕП), який був головним юристом. На його людей оформлялося дуже багато активів "Укрбуду", — заявив ексдепутат.

Директор "Укрбуд девелопменту" Олег Майборода

Після цього Майборода написав, що компанія шукала системного інвестора і зупинилася на Федотенкові, який представляє групу інвесторів. За його словами, між ним і Микитасем був укладений меморандум про переуступку прав власності "Укрбуд девелопменту".

Куди зникли гроші

Причиною продажу компанії став дефіцит оборотних коштів. Кілька керівників будівельних компаній підтвердили, що влітку "Укрбуд девелопмент" шукала 1,5-2 млрд грн на добудову об'єктів.

Чому компанія, яка посідала лідерські позиції на ринку і не відчувала проблем з їх залученням, зіткнулася з браком коштів?

"Рік був важким для забудовників. Вибори, коливання курсу — усе це призвело до падіння продажів у всіх гравців. "Укрбуд" одночасно будував кілька проєктів, що вимагало великого обсягу операційних коштів", — відзначає аналітик консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький.

Була й інша причина, не пов'язана з ринковими чинниками. За словами інформованого співрозмовника, Микитась вивів з компанії близько 1,5 млрд грн.

"Як влаштований цей бізнес, знають усі: ще не почав будувати — вже залучаєш кошти, і так об'єкт за об'єктом. У якийсь момент Микитась вирішив, що може взяти з компанії певну суму, і це їй не зашкодить.

На таку ж суму повинен був вводитися певний обсяг житла. Майбутні вливання коштів інвесторів повинні були підтримувати приплив, але попит значно впав", — пояснює співрозмовник.

Ймовірно, у цей період почався конфлікт між менеджментом компанії та її власником.

У недавньому пості у Facebook Майборода пише, що "потрапляння в політику зовсім відірвало Микитася від землі".

"Він втратив відчуття реальності: "Я все вирішу", "Цих пошлю", "Цих посаджу". Проте його покровителі владу втратили, вибори Микитась програв і тільки тоді трохи отямився", — зазначив Майборода.

Він перерахував частину активів ексдепутата, які той придбав за останній час: нерухомість — на 0,5 млрд дол, автопарк — на понад 1,5 млн дол.

"Одним з найдорожчих захоплень виявилася політика. Перемога в одних виборах і програш в інших коштували понад 300 млн грн. Вишенька на торті: 1,5 млрд грн було витрачено на придбання різних активів. Це спроби купівлі Промінвестбанку, придбання "Теплоенерго", баз відпочинку, непрофільних збиткових бізнесів", — написав Майборода.

Сам Микитась каже, що менеджмент компанії вивів з компанії активи з прибутковістю близько 4 млрд грн. За даними джерел ЕП, він проводив внутрішній аудит і виявив там серйозні порушення.

Що відомо про Федотенкова

Дмитро Федотенков — один із співвласників великої мережі ресторанів Tarantino Family. Майборода розповів, що вони сусіди, і саме він познайомив ресторатора з Микитасем.

Коли в компанії "Укрбуд девелопмент" почалися проблеми з фінансуванням, він і ще двоє інвесторів, які бажають зберігати анонімність, вирішили профінансувати будівництво 46 млн дол.

У результаті вони повинні були отримати 50% кількох компаній, включаючи "Укрбуд девелопмент", з прибутку сформувати стабілізаційний фонд у розмірі 500 млн грн, а решту грошей поділити на чотирьох. Близько 50% прибутку за вирахуванням коштів на стабілізаційний фонд повинно було відійти Микитасеві.

Раніше, за інформацією джерел ЕП, бізнемен продав свою частку в бізнес-центрі Arsenal Plaza Федотенкову за 11 млн дол. Ці кошти нібито повинні були піти на добудову житлових комплексів компанії.

Однак після заяв Микитася про те, що компанію він не продавав, інвестори припинили фінансування.

Співрозмовники ЕП на ринку вважають Федотенкова несамостійною фігурою і впевнені, що за ним стоять інші бізнесмени, які є основними бенефіціарами угоди.

Що далі

У листопаді інвестори "Укрбуду" на сайті президента зареєстрували петицію, у якій закликали Володимира Зеленського розібратися в критичній ситуації навколо "Укрбуду", а 5 грудня влаштували мітинг під стінами Офісу президента.

У компанії "Укрбуд девелопмент" на стадії будівництва залишилося 26 об'єктів, 25 з них — житлові комплекси, один — бізнес-центр.

ЕП напередодні об'їздила всі будівельні майданчики компанії. Активні роботи йдуть тільки там, де "Укрбуд девелопмент" реалізовувала проєкти в партнерстві.

Як будуть розвиватися події далі? На добудову всіх ЖК необхідно близько 60 млн дол.

Федотенков раніше заявляв, що він вів переговори про передавання проєктів двом компаніям — "Інтергал-буду" та Perfekt Group, з якою "Укрбуд девелопмент" спільно реалізують ЖК "Чарівне місто". У Perfekt Group ЕП підтвердили, що розглядали можливість забрати кілька будмайданчиків.

"Є розуміння, що на об'єкти "Укрбуду" зайде один системний інвестор. Perfect Group бере участь в переговорному процесі і в подальшому планує допомагати в реалізації проєктів новому інвестору", — сказали ЕП в компанії.

Системний інвестор — це компанія "Інтергал-буд" ексдепутата Володимира Зубика. Як раніше писав Майборода в колонці для ЕП, саме цій компанії будуть передані всі об'єкти.

Такі угоди сторони вже укладали. У липні з компанією Зубика був підписаний меморандум про спільну реалізацію ЖК Sky Avenue.

"Була домовленість про спільне інвестування 50 на 50. Згодом об'єкт повністю відійшов "Інтергалу", — розповіло ЕП джерело, знайоме з ходом переговорів. Зараз на інформаційному щиті, встановленому біля будівельного майданчика Sky Avenue, нема згадки про "Укрбуд девелопмент".

В офіційній заяві "Інтергал-буд" заперечує існування письмових домовленостей про передавання об'єктів, але підтверджує свою готовність завершити будівництво всіх ЖК. Правда, за певних умов, які залежать не від "Укрбуду", а від влади.

Чого вимагає "Інтергал-буд"? Перше — отримання дозвільної документації щодо об'єктів "Укрбуду". Друге — гарантій відсутності претензій за кримінальними справами до нового забудовника. Третє — зняття арештів з майданчиків "Укрбуду". Четверте — підключення об'єктів до інженерних комунікацій і введення в експлуатацію.

У 2019 році "Укрбуд девеломент" обіцяв ввести в експлуатацію п'ять будинків, але, за словами Майбороди, ДАБІ не приймає їх документи.

Напередодні міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що уряд знайде шляхи вирішення проблеми вкладників "Укрбуду".

Міністр підкреслив, що механізмом вирішення можуть стати "правоохоронні органи, фінансове рішення або зміни в законодавстві". "Наше завдання — захистити людей і відновити справедливість", — заявив Милованов.

Останні події свідчать, що в разі необхідності влада готова втрутитися, але, схоже, цей процес не буде позбавлений політичної складової.

Ситуацією, що склалася навколо "Укрбуду", зацікавилися в Раді національної безпеки та оборони. Було проведено кілька засідань, за підсумками яких на посаду глави держкорпорації "Укрбуд" призначили Сергія Кучера, одного з колишніх керівників ДАБІ в Києві.

Кучер і Микитась були партнерами в кількох проєктах. Зокрема, компанія Кучера Edelburg Development забрала у свій портфель ЖК Edelweiss House, а "Укрбуд" залишився "титульним замовником".

"Це призначення спричинило сильне протистояння і з боку Микитася, і з боку менеджменту. Пішла низка замовних публікацій проти нього", — розповідає джерело, знайоме із ситуацією.

Проти цього призначення навіть влаштували окремий мітинг. У результаті Кучера на посаді не затвердили.