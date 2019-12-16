Стало відомо, за чиї кошти "Київміськбуд" добудує будинки "Укрбуду"

Холдингова компанія "Київміськбуд" використає нерозподілений прибуток за останні 10 років і залучить кредити в державних банках для добудови понад 20 житлових комплексів компанії "Укрбуд девелопмент".

Про це заявив президент Київміськбуду Ігор Кушнір на пресконференції.

"За останні 10 років у КМБ накопичився нерозподілений прибуток. У той же самий час ми покладаємося на підтримку держави, КМДА, Кабінету міністрів і одночасно почали вести переговори з державними банками про кредитування для завершення даного процесу. Ми ще не знаємо, як це буде відбуватиметься", – заявив він.

"Кушнір уточнив, що з державного бюджету гроші на будівельні роботи виділятися не будуть.

"Я думаю, що це будуть якісь комерційні позики для того, щоб запустити роботу підприємств і за рахунок майбутнього прибутку закривати витрати", – додав Кушнір.

Він запевнив, що перехресного фінансування будівельних робіт за рахунок коштів інвесторів "Київміськбуду" не буде.

"Інвестори Київміськбуду жодним чином не будуть ображені. Грошові кошти цих інвесторів будуть спрямовані тільки на їхні житлові комплекси", – заявив Кушнір.

Основним акціонером ПАТ "ХК "Київміськбуд" є Київська міська державна адміністрація (80% акцій). За 2018 рік товариство отримало 27,663 млн грн чистого прибутку.

Нагадуємо:

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

Раніше журналісти ЕП об'їздили всі будмайданчики житлових комплексів, які будуються під брендом "Укрбуд Девелопмент".

Станом на листопад будівельні роботи на більшості ЖК були або повністю припинені, або там знаходилося 5-10 будівельників.

Активні роботи велися на ЖК Sky Avenue (який відійшов до компанії "Інтергал-Буд"), ЖК "Чарівне місто" (спільно з Perfect Group), ЖК Edelweiss House (спільно з Edelburg Development) і ЖК La Manche.

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Олександр Колесніченко, ЕП