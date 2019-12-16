Президент "Киевгорстроя" поведал, почему согласился достроить дома "Укрбуда"

"Киевгорстрой" на 80% принадлежит общине Киева и только у этой компании есть возможности достроить жилые комплексы "Укрбуд девелопмент".

Об этом заявил президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир на пресс-конференции.

"Если не Киевгорстрой, то кто тогда? У КГС есть кредит доверия – сколько существует Киевгорстрой, инвесторы всегда получали свои квартиры. И самое главное, что Киевгорстрой – это предприятие, которое на 80% принадлежит общине Киева в лице городской администрации", – заявил Кушнир.

Он добавил, что решение о достройке жилых комплексов "Укрбуда" Киевгорстроем было "совместным", но не уточнил деталей.

На баланс "Киевгорстроя" перейдут активы "Укрбуда". Как уточнил гендиректор компании "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода, речь идет только о жилищном строительстве.

"Ассоциированные члены, которые входят в корпорацию Укрбуд, будут заниматься тем же, чем раньше занимались", – заявил Майборода.

Половина жилых комплексов "Укрбуд девелопмент" являются убыточными, но общее положительное сальдо всех комплексов составляет 3-4 миллиона гривен.

"Киевгорстрой" использует нераспределенную прибыль за последние 10 лет и привлечет кредиты в государственных банках для достройки более 20 жилых комплексов компании "Укрбуд девелопмент".

Напоминаем:

12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".

Ранее журналисты ЭП объездили все стройплощадки жилых комплексов, которые строятся под брендом "Укрбуд Девелопмент".

По состоянию на ноябрь строительные работы на большинстве ЖК были или полностью прекращены, или там находилось до 5-10 строителей.

Активные работы велись на ЖК Sky Avenue (который отошел к компании "Интеграл-Буд"), ЖК "Волшебный город" (совместно с Perfect Group), ЖК Edelweiss House (совместно с Edelburg Development) и ЖК La Manche.

По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).

Подробнее читайте: Что на самом деле произошло с "Укрбуд": история падения с большой ценой

Александр Колесниченко, ЭП