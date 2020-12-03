Президент "Київміськбуду", спонсорка "Батьківщини" та Столар можуть взятися за добудову будинків "Аркади"

Забудовник Stolitsa Group за певних умов може взяти на себе зобов'язання із добудови житлових комплексів збанкрутілого банку "Аркада".

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

Одна із співзасновниць Stolitsa Group Владислава Молчанова провела зустріч з інвесторами "Аркади", на якій припустила ймовірність такого сценарію. Молчанова є однією із спонсорок партії "Батьківщина".

Холдингова компанія "Київміськбуд" наразі проводить аудит житлових комплексів "Аркади".

Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір запропонував зробити новим управителем фондів фінансування будівництва "Аркади" "Фінансову компанію "Гарант Капітал". Одним із її власників є Олексій Прокопенко – директор Асоціації "Будівельна група "Буд Девелопмент".

Молчанова на зустрічі з інвесторами

Члени асоціації "Будівельна група "Буд Девелопмент" здійснюють будівництво під брендом bUd development. За даними ЕП, за компанією стоять Кушнір, Молчанова та народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Столар.

На зустрічі з інвесторами "Аркади" Молчанова охарактеризувала Прокопенка як "найкращого і неупередженого спеціаліста, з яким знайома особисто".

Детальніше читайте за посиланням: Сховані за "фасадом". Хто насправді володіє будівельним бізнесом в Києві

Олександр Колесніченко, ЕП