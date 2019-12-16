У "Київміськбуді" розповіли, чи є ЖК "Укрбуду" прибутковими

Олег Майборода та Ігор Кушнір

Половина житлових комплексів "Укрбуд девелопмент" є збитковими, але загальне позитивне сальдо всіх комплексів становить 3-4 мільйони гривень.

Про це заявив президент холдингової компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір на прес-конференції.

"На сьогоднішній день ми бачимо, що половина об'єктів Укрбуду" є "мінусовими", а за рахунок іншої половини можна добудовувати ті, які "мінусові", – заявив президент Київміськбуду.

За словами Кушніра, загальне позитивне сальдо всіх комплексів становить 3-4 мільйони гривень.

"Але на момент грошей не вистачає. Були вкрадені або виведені – покаже слідство, нас це не стосується. Може колись щось і заробимо, але зараз грошей немає", – сказав він.

Президент КМБ запевняє, що подвійних продажів в "Укрбуді" не було.

"Гроші інвесторів є на рахунках в повному обсязі і вони будуть передані Київміськбуду", – заявив Кушнір.

"Київміськбуд" використає нерозподілений прибуток за останні 10 років і залучить кредити в державних банках для добудови понад 20 житлових комплексів компанії "Укрбуд девелопмент".

Основним акціонером ПАТ "ХК "Київміськбуд" є Київська міська державна адміністрація (80% акцій). За 2018 рік товариство отримало 27,663 млн грн чистого прибутку.

Нагадуємо:

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

Раніше журналісти ЕП об'їздили всі будмайданчики житлових комплексів, які будуються під брендом "Укрбуд Девелопмент".

Станом на листопад будівельні роботи на більшості ЖК були або повністю припинені, або там знаходилося 5-10 будівельників.

Активні роботи велися на ЖК Sky Avenue (який відійшов до компанії "Інтергал-Буд"), ЖК "Чарівне місто" (спільно з Perfect Group), ЖК Edelweiss House (спільно з Edelburg Development) і ЖК La Manche.

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Олександр Колесніченко, ЕП