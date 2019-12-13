Зеленський: об'єкти "Укрбуду" добудує "Київміськбуд"

Зеленський в ефірі програми "Право на владу" джерело: 1+1

Президент України Володимир Зеленський гарантує, що столична компанія "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"Ми хочемо заспокоїти зараз усіх постраждалих інвесторів. Сьогодні на вечір це питання (щодо "Укрбуду". – ЕП) вирішене. І всю цю нерухомість буде добудовано і на себе зобов’язання взяв "Київміськбуд". Тобто, питання буде вирішене", – заявив президент.

Раніше журналісти ЕП об'їздили всі будмайданчики житлових комплексів, які будуються під брендом "Укрбуд Девелопмент".

Станом на листопад будівельні роботи на більшості ЖК були або повністю припинені, або там знаходилося 5-10 будівельників.

Активні роботи велися на ЖК Sky Avenue (який відійшов до компанії "Інтергал-Буд"), ЖК "Чарівне місто" (спільно з Perfect Group), ЖК Edelweiss House (спільно з Edelburg Development) і ЖК La Manche.

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною