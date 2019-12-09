Стало відомо, скільки треба коштів на добудову всіх ЖК "Укрбуду"

На добудову всіх житлових комплексів, які будувалися компанією "Укрбуд Девелопмент", необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Про це йдеться в статті на Економічній правді.

Двоє джерел, ознайомлених із ситуацією в "Укрбуд" підтвердили, що в "Укрбуд Девелопмент" увійшов новий інвестор – ресторатор Дмитро Федотенков, співвласник великої мережі ресторанів Tarantino Family.

Коли почалися проблеми з фінансуванням в "Укрбуд Девелопмент", він і ще двоє інвесторів, які вважають за краще зберегти анонімність, вирішили профінансувати будівництва в розмірі 46 млн дол (понад 1,1 млрд грн).

В результаті вони повинні були отримати 50% кількох компаній, включаючи "Укрбуд девелопмент", з прибутку сформувати стабілізаційний фонд в розмірі 500 млн грн, а решту грошей поділити на чотирьох. Близько 50% прибутку за вирахуванням коштів на стабілізаційний фонд, мало відійти Микитасю.

Але після заяв останнього про те, що компанію він не продавав, інвестори припинили фінансування.

Співрозмовники ЕП на ринку вважають Федотенкова несамостійної фігурою і впевнені, що за ним стоять інші бізнесмени, які і є основними бенефіціарами угоди.

Причиною продажу компанії послужив дефіцит оборотних коштів. Кілька керівників будівельних компаній підтвердили, що влітку "Укрбуд Девелопмент" шукала 1,5-2 млрд грн на добудову об'єктів.

За словами іншого співрозмовника, ознайомленого з ситуацією в компанії, Микитась вивів з компанії понад 1,5 млрд гривень.

"Як влаштований цей бізнес, всі знають: ще не почав будувати, вже залучаєш кошти, і так об'єкт за об'єктом. У якийсь момент Микитась вирішив, що може взяти з компанії певну суму, і ніяк їй не зашкодить. На таку ж суму повинен був бути введений певний обсяг житла і майбутні вливання коштів інвесторів повинні були підтримувати приплив. Але попит значно впав", – пояснює співрозмовник.

Сам Микитась каже, що менеджмент компанії вивів з компанії активи з прибутковістю близько 4 млрд грн. За даними ЕП, він проводив внутрішній аудит і виявив там серйозні порушення.

Влітку 2019 року на форумах інвестори стали повідомляти про зупинку будівництва житлових комплексів "Укрбуду". Компанія почала переносити терміни введення в експлуатацію на рік і більше.

Тоді ж на ринку поповзли чутки про те, що компанія розпродає частину своїх об'єктів, в тому числі і земельні ділянки. У компанії це не коментували.

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Олександр Колесніченко, ЕП