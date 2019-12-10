У Нафтогазі назвали корисними нормандські переговори і готові "взяти газом"

У Нафтогазі назвали корисними перемовини Зеленського та Путіна щодо газового транзиту, і заявили що "своп" контракти можуть забезпечити компанії дохід, адекватний компенсації за відкликання позовів у Стокгольмському арбітражі в понад 12 мільярдів доларів.

Про це заявив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко у Facebook.

"... зараз я мушу відзначити, що це було корисно.

Хоча б тієї точки зору, що обговорюючи ці питання напряму з Путіним, була можливість краще зрозуміти його особисту позицію.

Це я не для красивого слова, це було реально корисно. Не думав я, коли ініціював Стокгольмський арбітраж по транзитній справі у 2014, що виконання його рішення буде обговорюватися особисто з Путіним у Єлісейському палаці", - написав він.

Вітренко заявляє, що Україна продовжить наполягати на новому контракті щодо транзиту по європейським правилам, і ці правила надають достатньо гнучкості для врахування "специфічних потреб" Газпрому.

"При цьому укладенню нового тразитного контракту за європейськими правилами ніяк не заважає не тільки вже винесені рішення Стокгольмського арбтражу, а і новий арбітражний процес, який розпочався у 2018 році і має бути завершений у 2021 році.

В рамках цього нового арбітражного процесу буде розглядатися спір між Нафтогазом та Газпромом щодо компенсації Нафтогазу невиконання Газпромом своїх контрактних зобов’язань у 2018-2019 роках. Тобто за період, який не охоплював попередній арбітраж.

...Головне, що це ніяк не заважає Газпрому укласти новий контракт на транзит з відокремленим від Нафтогазу оператором газотранспортної системи України, тобто з окремою компанією", - наголошує виконавчий директор Нафтогазу.

Також у Нафтогазі заявляють, що компанія готова до різних варіантів щодо нової угоди.

"Наприклад, перенесення точок передачі газу на кордон Україна-Росія, щоб європейські компанії, а не Газпром, укладали контракти на транзит.

Або контракти "своп", коли Нафтогаз буде брати газ на східному кордоні, а віддавати на західному, при цьому відокремлені оператори в Україні та Європі будуть відповідати за фізичне траспортування газу.

У такому разі ці контракти "своп" мають забезпечувати Нафтогазу дохід, адекватний компенсації за відкликання позовів у Стокгольмському арбітражі загальною сумою у понад 12 мільярдів доларів", - резюмував Вітренко.



Читайте також: На порозі газової війни: що буде, якщо не вдасться підписати транзит з "Газпромом"

Нагадуємо:

9 грудня Президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

