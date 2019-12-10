У Нафтогазі назвали корисними нормандські переговори і готові "взяти газом"
У Нафтогазі назвали корисними перемовини Зеленського та Путіна щодо газового транзиту, і заявили що "своп" контракти можуть забезпечити компанії дохід, адекватний компенсації за відкликання позовів у Стокгольмському арбітражі в понад 12 мільярдів доларів.
Про це заявив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко у Facebook.
"... зараз я мушу відзначити, що це було корисно.
Хоча б тієї точки зору, що обговорюючи ці питання напряму з Путіним, була можливість краще зрозуміти його особисту позицію.
Це я не для красивого слова, це було реально корисно. Не думав я, коли ініціював Стокгольмський арбітраж по транзитній справі у 2014, що виконання його рішення буде обговорюватися особисто з Путіним у Єлісейському палаці", - написав він.
Вітренко заявляє, що Україна продовжить наполягати на новому контракті щодо транзиту по європейським правилам, і ці правила надають достатньо гнучкості для врахування "специфічних потреб" Газпрому.
"При цьому укладенню нового тразитного контракту за європейськими правилами ніяк не заважає не тільки вже винесені рішення Стокгольмського арбтражу, а і новий арбітражний процес, який розпочався у 2018 році і має бути завершений у 2021 році.
В рамках цього нового арбітражного процесу буде розглядатися спір між Нафтогазом та Газпромом щодо компенсації Нафтогазу невиконання Газпромом своїх контрактних зобов’язань у 2018-2019 роках. Тобто за період, який не охоплював попередній арбітраж.
...Головне, що це ніяк не заважає Газпрому укласти новий контракт на транзит з відокремленим від Нафтогазу оператором газотранспортної системи України, тобто з окремою компанією", - наголошує виконавчий директор Нафтогазу.
Також у Нафтогазі заявляють, що компанія готова до різних варіантів щодо нової угоди.
"Наприклад, перенесення точок передачі газу на кордон Україна-Росія, щоб європейські компанії, а не Газпром, укладали контракти на транзит.
Або контракти "своп", коли Нафтогаз буде брати газ на східному кордоні, а віддавати на західному, при цьому відокремлені оператори в Україні та Європі будуть відповідати за фізичне траспортування газу.
У такому разі ці контракти "своп" мають забезпечувати Нафтогазу дохід, адекватний компенсації за відкликання позовів у Стокгольмському арбітражі загальною сумою у понад 12 мільярдів доларів", - резюмував Вітренко.
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Нагадуємо:
9 грудня Президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.
4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".
Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.
18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.
"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.
У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.
5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому
Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.
Економічна правда
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