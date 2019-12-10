В Нафтогазе назвали нормандские переговоры полезными и готовы "взять газом"

В Нафтогазе назвали полезными переговоры Зеленского и Путина по газовому транзиту, и заявили, что "своп" контракт на газ может обеспечить компании доход, адекватный компенсации за отзыв исков в Стокгольмском арбитраже в более чем 12 миллиардов долларов.

Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.

"... сейчас я должен отметить, что это было полезно.

Хотя бы той точки зрения, что обсуждая эти вопросы напрямую с Путиным, была возможность лучше понять его личную позицию.

Это я не для красивого слова, это было реально полезно. Не думал я, когда инициировал Стокгольмский арбитраж по транзитной деле в 2014, что выполнение его решения будет обсуждаться лично с Путиным в Елисейском дворце", - написал он.

Витренко заявляет, что Украина продолжит настаивать на новом контракте по транзиту по европейским правилам, и эти правила предоставляют достаточно гибкости для учета "специфических нужд" Газпрома.

"При этом заключению нового тразитного контракта по европейским правилам никак не мешает не только уже вынесенные решения Стокгольмского арбитража, но и новый арбитражный процесс, который начался в 2018 году и должен быть завершен в 2021 году.

В рамках этого нового арбитражного процесса будет рассматриваться спор между Нафтогазом и Газпромом о компенсации Нафтогаза невыполнение Газпромом своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах.

То есть за период, не охватывал предыдущий арбитраж....

Главное, что это никак не мешает Газпрому заключить новый контракт на транзит с отделенным от Нафтогаза оператором газотранспортной системы Украины, то есть с отдельной компанией ", - отмечает исполнительный директор Нафтогаза.

Также в Нафтогазе заявляют, что компания готова к различным вариантам относительно нового соглашения.

"Например, перенос точек передачи газа на границу Украина-Россия, чтобы европейские компании, а не Газпром, заключали контракты на транзит.

Или контракты "своп", когда Нафтогаз будет брать газ на восточной границе, а отдавать на западной, при этом отдельные операторы в Украине и Европе будут отвечать за физическое транспортирования газа.

В таком случае эти контракты "своп" должны обеспечивать Нафтогазу доход, адекватный компенсации за отзыв исков в Стокгольмском арбитраже общей суммой более чем 12 млрд долларов ", - резюмировал Витренко.

Читайте также: На пороге газовой войны: что будет, если не удастся подписать транзит с "Газпромом"

Напомним:

Президент Владимир Зеленский за кулисами Нормандской встречи в Париже сказал журналистам, что Украина подпишет договор с Россией о поставках газа "по лучшим условиям, чем до этого" – на период "где-то посередине" между одним и десятью годами.

4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

Экономическая правда