Путін назвав умови України щодо газу "поки неприйнятними"

Президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Таку заяву Путін зробив на прес-конференції після переговорів з президентом Сербії Олександром Вучичем.

Пряма мова Путіна: "Я постійно повторюю, що ми готові зберегти український транзит. Ми ведемо зараз переговори у Відні. Це ніякий не секрет. Правда, умови, які нам пропонують можливі українські транзитери, вони економічно неприйнятні. Поки. Але я сподіваюся, що це запитна позиція - вдасться якось позиції погодити".

Нагадаємо:

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.



Нещодавно міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що наступний раунд переговорів щодо контракту на транзит газу з РФ може відбутися вже 5 грудня.

Також він наголосив, що Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем.

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Українська правда