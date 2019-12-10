Контракт на транзит газу підпишуть на кращих умовах – президент
Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.
Джерело: відповідь Зеленського журналістам за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі
Дослівно: "Немає поки що договору, але я впевнений що в нас більше шансів його підписати за кращими умовами, ніж до цього обговорювали наші представники, коли були дуже складні зустрічі принципово без відповідей.
Не говориться про контракт на один рік, всі зняли це з обговорення. (Йдеться про – ред.) скільки-то років, я так думаю, буде більше. Я наполягав на максимально амбітних умовах вигідних Україні і Європі – на 10 роках.
Дуже складно, коли одна сторона наполягає на одному році, а ми наполягаємо на десяти. Щось ми знайдемо посередині.
Ми зняли питання з приводу трьох мільярдів, які ми виграли. Наша позиція проста: ми готові взяти газом".
Знати більше: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом
Читайте також: На порозі газової війни: що буде, якщо не вдасться підписати транзит з "Газпромом"
Нагадаємо:
4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".
Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.
18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.
"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.
У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.
5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому
Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"