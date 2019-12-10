Контракт на транзит газу підпишуть на кращих умовах – президент

Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.

Джерело: відповідь Зеленського журналістам за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі

Дослівно: "Немає поки що договору, але я впевнений що в нас більше шансів його підписати за кращими умовами, ніж до цього обговорювали наші представники, коли були дуже складні зустрічі принципово без відповідей.

Не говориться про контракт на один рік, всі зняли це з обговорення. (Йдеться про – ред.) скільки-то років, я так думаю, буде більше. Я наполягав на максимально амбітних умовах вигідних Україні і Європі – на 10 роках.

Дуже складно, коли одна сторона наполягає на одному році, а ми наполягаємо на десяти. Щось ми знайдемо посередині.

Ми зняли питання з приводу трьох мільярдів, які ми виграли. Наша позиція проста: ми готові взяти газом".

Знати більше: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом

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Нагадаємо:

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

