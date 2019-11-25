Транзит газу: "Нафтогаз" відповів на пропозицію "Газпрому"

"Нафтогаз" відповів на пропозицію "Газпрому" про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору - у відповіді йдеться, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі.

Про це повідомляється на Twiiter-сторінці "Нафтогазу".

"Завдяки ефективній спільній роботі уряду, НКРЕКП та Оператора ГТС, впровадження європейських правил в Україні йде за узгодженим графіком, Газпром має всі можливості для того, щоб укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу через Україну за цими правилами.

Підкреслюється, що "Нафтогаз" погоджується з варіантом укладення контракту на транзит, який запропонував віце-президент Єврокомісії М.Шевчович.

"У нас немає жодного сумніву, що цей варіант відповідає як європейським правилам, так і легітимним інтересам української та російської сторони", - йдеться у заяві компанії.

"Якщо Газпром розглядає свою пропозицію як варіант на випадок надзвичайної ситуації, тобто якщо Газпром не встигне укласти довгостроковий контракт на транзит, то такий варіант все одно має відповідати українському законодавству та європейським правилам", - зазначили у "Нафтогазі".

Нагадаємо:

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.

7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.



5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому

Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

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Економічна правда