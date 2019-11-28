Кабмін дозволив електронну митну декларацію для експрес-відправлень

Кабінет міністрів відкрив можливість використання електронної митної декларації М-16, яка застосовується для декларування товарів вартістю від 100 євро, що пересилаються через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях.

Відповідні зміни уряд прийняв 27 листопада, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Така норма після доопрацювання відповідних програмних сервісів дозволить громадянам самостійно здійснювати декларування (після отримання певних навичок) без залучення митних брокерів, що відповідно заощадить кошти на оформленні товарів.

Також змінюється форма декларації М-16.

Окрім того, у згаданих змінах актуалізовано перелік товарів, переміщення яких територією України транзитом здійснюється за умови обов’язкового надання митним органам фінансових та інших гарантій.

Нагадаємо: на початку листопада Державна митна служба виклала в тестовий доступ калькулятор орієнтовної митної вартості та платежів при оформленні авто та запустила онлайн-сервіс для скарг.

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Економічна правда