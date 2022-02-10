Пільгове розмитнення "євроблях" завершилось: скільки оформили і якими будуть штрафи

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Період дії спрощеного митного оформлення та оподаткування вживаних автомобілів з іноземною реєстрацією завершився 8 лютого - загалом оформили понад 88 тис таких авто, до бюджету сплатили понад 3 млрд грн.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Спрощеннями можна було скористатися від 15 червня 2021 року:

до 11 листопада 2021 - основний 180-денний період;

до 8 лютого 2022 року - 270-денний період для учасників бойових дій, які перебували безпосередньо на території Операції Об'єднаних сил більш як 90 днів із дня набрання чинності законами.

Лідерами серед митниць за кількістю оформлених авто стали:

Закарпатська митниця - 15 195 авто

Київська митниця - 11 084 авто

Одеська митниця - 10 471 авто

Івано-Франківська митниця - 6 027 авто

Чернівецька митниця - 5 636 авто.

Відповідно до законодавства, поліція може зупиняти нерозмитнені "євробляхи" і накладати на їх власників штрафи від 8,5 тис грн, а також - передавати дані про ці авто до Держимтслужби.

Водночас митники стягуватимуть штрафи за перевищення термінів ввезення автомобілів (аж до 170 тис грн). Після сплати штрафу авто можна буде вивезти за кордон або розмитнити його в Україні.

Порушникам також загрожує накладення арешту на рахунки та майно.

Нагадуємо:

З 15 червня 2021 року в Україні почали діяти нові правила пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією ("євроблях").

Так, вживані авто з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковувалися’ за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку. Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

Водночас, за пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.

Поліція з 11 листопада почала штрафувати нерозмитнені авто. Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев заявив, що більше жодних пільгових періодів не буде.

Економічна правда