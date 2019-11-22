Митниця запустила онлайн-систему скарг
Державна митна служба запустила систему подання скарг онлайн, обіцяють відповіді "людською мовою" та розгляд до 5 робочих днів.
Про це повідомив глава відомства Максим Нефьодов у Facebook.
Нефьодов заявив, що система зараз знаходиться у тестовому режимі.
Вся комунікація буде відбуватися виключно в електронній формі, та "людською мовою".
За його словами, скарги будуть перенаправлятися в регіони, а на центральному рівні ДМС буде відслідковувати статистику та об’єктивність відповідей.
Нефьодов, також застеріг людей від можливого заспамлення сервісу.
"Але одразу кажу - це інструмент реакції на проблеми, а не спаму на кшталт "знизьте мита" чи "розкажіть, як імпортувати білих ведмедей". На таке відповідати не будемо", підкреслив він.
Нефьодов додав, що з грудня планується інтегрувати систему в спільний Контактний Центр Кабміну.
Перевірити онлайн-систему можно за посиланням.
Нагадаємо: на початку листопада Державна митна служба виклала в тестовий доступ калькулятор орієнтовної митної вартості та платежів при оформленні авто.
Читайте також: Експорт та імпорт за веб-посиланням: як Нефьодов планує "оцифрувати" митницю
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua