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Митниця запустила онлайн-систему скарг

П'ятниця, 22 листопада 2019, 11:06

Державна митна служба запустила систему подання скарг онлайн, обіцяють відповіді "людською мовою" та розгляд до 5 робочих днів.

Про це повідомив глава відомства Максим Нефьодов у Facebook.

Нефьодов заявив, що система зараз знаходиться у тестовому режимі.

Вся комунікація буде відбуватися виключно в електронній формі, та "людською мовою".

За його словами, скарги будуть перенаправлятися в регіони, а на центральному рівні ДМС буде відслідковувати статистику та об’єктивність відповідей.

Нефьодов, також застеріг людей від можливого заспамлення сервісу.

"Але одразу кажу - це інструмент реакції на проблеми, а не спаму на кшталт "знизьте мита" чи "розкажіть, як імпортувати білих ведмедей". На таке відповідати не будемо", підкреслив він.

Нефьодов додав, що з грудня планується інтегрувати систему в спільний Контактний Центр Кабміну.

Перевірити онлайн-систему можно за посиланням.

Нагадаємо: на початку листопада Державна митна служба виклала в тестовий доступ калькулятор орієнтовної митної вартості та платежів при оформленні авто.

Читайте також: Експорт та імпорт за веб-посиланням: як Нефьодов планує "оцифрувати" митницю

Економічна правда

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