Всі розділи
Укр / Рус

Надходження від митниці продовжують надходити до держбюджету

П'ятниця, 25 лютого 2022, 14:12

Державна митна служба повністю виконує свої зобов'язання та забезпечила лише протягом 25 лютого 769 мільйонів гривень надходжень до держбюджету.

Про це повідомила прес-служба відомства.

"Протягом 25 лютого до державного бюджету надходження у розмірі 769 млн грн. З 1 лютого було перераховано 39,6 млрд грн", – написала Держмитслужба.

Лютневий план бюджетних надходжень перевиконано майже на 3 млрд. грн., уточнили у відомстві.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

митниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Пільгове розмитнення "євроблях" завершилось: скільки оформили і якими будуть штрафи 10 лютого 2022, 11:25
Що не так з атестацією на митниці? 31 січня 2022, 17:57
Депутати створили ТСК щодо Податкової, Державної митної служби та "Нафтогазу" 29 січня 2022, 10:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті