Надходження від митниці продовжують надходити до держбюджету
П'ятниця, 25 лютого 2022, 14:12
Державна митна служба повністю виконує свої зобов'язання та забезпечила лише протягом 25 лютого 769 мільйонів гривень надходжень до держбюджету.
Про це повідомила прес-служба відомства.
"Протягом 25 лютого до державного бюджету надходження у розмірі 769 млн грн. З 1 лютого було перераховано 39,6 млрд грн", – написала Держмитслужба.
Лютневий план бюджетних надходжень перевиконано майже на 3 млрд. грн., уточнили у відомстві.
Економічна правда
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