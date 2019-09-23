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Експорт та імпорт за веб-посиланням: як Нефьодов планує "оцифрувати" митницю

Експорт та імпорт за веб-посиланням: як Нефьодов планує "оцифрувати" митницю

Понеділок, 23 вересня 2019, 07:30 - Всеволод Некрасов
фото Дмитро Ларін/ЕП
Новий очільник Державної митної служби планує створити "митне ProZorro", щоб побороти контрабанду і підвищити якість роботи інспекторів. Як і коли почнеться "цифрова" реформа митниці?

В кінці 2019 року Державна митна служба буде піддана цифровій трансформації, в результаті якої суспільству відкриється доступ до знеособленої митної інформації, і по кожній експортно-імпортній угоді можна буде отримати дані за публічним веб-посиланням.

20 вересня на Open Data Forum в Києві голова Державної митної служби Максим Нефьодов розповів про три головні місця контролю митниці і те, як він планує їх кардинально реформувати.

ЕП записала головне з виступу Нефьодова.

Стратегія цифрового перетворення митниці з’явиться до кінця 2019

Нефьодов прагматично підходить до відкриття державою даних. За його словами, публікувати дані необхідно не заради абстрактної прозорості, а для побудови екосистеми аналітичних сервісів, які держава ніколи не зможе створити не тільки через брак ресурсів, але і через брак винахідливості і бажання їх робити.

В свою чергу ці сервіси дозволять краще контролювати людей, найнятих за гроші платників податків, і впливати на ефективність їх роботи.

"Тому на митниці ми хочемо дані реалізувати в конкретні продукти і в конкретні вимірювальні результати, а не в гігабайти інформації, які ми викладаємо просто для того аби вони лежали.

Зараз митниця знаходиться на початковому етапі аудиту ІТ інфраструктури. Оскільки, не розуміючи де ти знаходишся, можна рухатися куди завгодно і завжди сказати, що куди ти потрапив, це і є те місце куди ти хотів прийти. Цей аудит закінчиться наприкінці року", — каже Нефьодов.

До 2019 у Державної митної служби буде створена стратегія з цифрової трансформації, оскільки на митниці майже все пов'язано з обробкою інформації. Серед усіх державних органів митниця якраз один з тих, де інформаційні потоки визначають якість роботи як всередині, так і для бізнесу і громадян, які користуються послугами митниці.

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Три напрямки "оцифровки" митниці

За словами Нефьодова, у митниці є три найважливіші місця контролю.

Перший — це обмін даними з міжнародними партнерами. Це важливо, оскільки сьогодні можуть існувати ситуації, коли з Польщі виїжджають iPhone по 1000 дол, а в Україну замість них потрапляє керамічна плитка по 10 дол.

Тому задача української митниці впровадити автоматичний обмін даними не тільки по ціні і номенклатурі, а і по вазі транспортних засобів, по даних з реєстру Tax Free, дані з системи розпізнавання автомобільних номерів, дані з системи сканування паспортів.

Запровадження такої системи стане величезним кроком вперед.

 
DoZorro
фото всеволод некрасов 

Другий — це фізичний контроль на кордоні. Це те, як люди уявляють митницю: їде машина чи контейнер, митник заглядає всередину, чи сканує, чи зважує. На митниці є обладнання для реалізації цих процедур.

Проте це обладнання — просто шматки заліза. Воно може видавати інформацію без прив’язки до конкретної експортно/імпортної операції, до конкретної декларації, до конкретного оператора, який сидів за пультом керування митного сканера. Може бути незрозуміло, чи то одна і та сама машина заїхала і виїхала, зі сканера. Тому тут державна митниця повинна побудувати якісну інформаційну систему, наголошує Нефьодов.

Третє — найважливіше — це аналіз статистичної інформації, який покаже, що відбувається в сфері експорту/імпорту як на рівні всієї країни так і на рівні конкретного митного посту.

"Аналіз повинен допомагати шукати дивні тренди і співпадіння, коли раптово нашу країну починають завалювати пластиковими квітами, чи тією самою керамічною плиткою, чи секонд хендом, чи меблями з лози, чи іншим підозрілими речами. Коли компанії в одному вантажі возять неприродні комбінації товарів", — зазначає голова митниці. 

Нефьодов приводить реальний приклад минулого тижня з київської митниці. Тоді в одному вантажі були задекларовані одяг і абразивні круги.

"Мені важко уявити бізнес, який ввозить в Україну спільно два таких різних типа товарів, — каже головний митник. — Це також пошук дивних співпадінь, коли деякі компанії оформлюються у конкретних інспекторів. Це не завжди тільки погано, зрозуміло є і позитивні випадки. Але тут аналіз даних справді дуже корисний".

Кожна митна операція стане доступною за веб-посиланням

"І нарешті останнє, що нас очікує — це дуже швидке відкриття митної інформації, — розповідає Нефьодов. — Ми подаємо законопроект щодо відкриття знеособлених даних по митниці. Ми дуже хочемо відкривати взагалі всю інформацію, звичайно, не порушуючи комерційну таємницю".

Нефьодов планує в митниці створити аналог тендерної інформаційної системи ProZorro.

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"Я вже давно звик і думаю звикли всі, хто сидять тут, що будь-яке обговорення зради в тендерах починається з фрази "кинь мені лінк" (бо там є все про цей тендер, ЕП), — каже митник. — Власне у мене, як у керівника (Нефьодов екс-заступник міністра економічного розвитку, ЕП) ніколи не було більше інформації, ніж є по цьому лінку. Бо там є вся інформація по тендеру, яка в принципі існує: мітки часу, документи і все інше.

І звичайно ситуація на митниці мене психологічно трохи гнітить, коли будь-яке обговорення скарги починається: "Я компанія X. У мене стоїть контейнер такий червоненький, номер декларації був поданий такий, але ми її потім подали ще раз, тому номер змінився на такий". І потім ми десь шукаємо цю декларацію".

Тому, каже Нефьодов, він хоче запровадити на митниці інформаційну систему, яка буде створювати посилання на кожну експортно-імпортну операцію. І по цьому посиланню будуть доступні всі необхідні документи. При цьому рівень доступу до інформації по експортно-імпортній операції у громадськості, митників і правоохоронних органів буде різний.

Крім того, головний митник збирається створити на базі інформаційних ресурсів і даних митниці публічно доступний аналітичний модуль (Business intelligence, ЕП), який візуалізує всю митну інформацію.

Нефьодов нагадує, що такий модуль був створений в рамках системи ProZorro (зокрема модуль аналітики працює на ресурсі DoZorro, який створений для громадського контролю держзакупівель, ЕП)

Модуль аналітики DoZorro. НАТИСНІТЬ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ
Модуль аналітики DoZorro. НАТИСНІТЬ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ
DoZorro

"За підтримки багатьох донорів і організацій ми відкрили всі дані ProZorro.Продажі (електронна система з продажу державного і комунального майна, ЕП), інформацію про державні компанії. Звичайно дуже хочеться цей процес продовжувати і на митниці", — каже Нефьодов.

Крім того, він хоче побудувати на митниці ефективну систему роботи зі скаргами, а також систему управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) за даними скарг. Планується також запровадити автоматичний обмін інформацією з Міністерством інфраструктури і "Укрзалізницею".

"З "Укрзалізницею" ми працюємо над впровадженням механізму, коли дані на митницю будуть "затягуватися" автоматично з інформаційної системи "Укрзалізниці". За нашими оцінками це прискорить обробку і оформлення конкретного потягу на півтори-дві години.

В межах економіки країни це багато. Півтори-дві години на кожен потяг сумуються в десятки тисяч людино-годин і врешті-решт в конкурентність здатність бізнесу", — підсумовує очільник митниці.

митниця технології бізнес контрабанда

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Економічна правда
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