Кабмин разрешил электронную таможенную декларацию для экспресс-отправлений

Кабинет министров разрешил использовать электронную таможенную декларацию М-16 для оформления товаров стоимостью от 100 евро в международных экспресс-отправлениях.

Как сообщило Министерство финансов в Facebook, соответствующее постановление правительство приняло на заседании 27 ноября.

"Норма после доработки соответствующих программных сервисов позволит гражданам самостоятельно декларировать такие товары (после приобретения некоторых навыков) без привлечения таможенных брокеров, то есть с экономией на таможенном оформлении", – сообщают в Минфине.

Сама форма декларации М-16 также меняется, указало ведомство.

Помимо этого, Кабмин внес изменения в перечень товаров, перемещение которых по территории Украины транзитом требует обязательного предоставления таможенным органам финансовых и других гарантий, уточнил Минфин.

Напомним, в начале ноября Государственная таможенная служба выложила в тестовый доступ калькулятор ориентировочной таможенной стоимости и платежей при оформлении авто и онлайн-сервис для жалоб.

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Экономическая правда