Які митниці тимчасово не працюють: перелік

У Державній митній службі заявили, що наразі тимчасово не працюють Донецька, Луганська, Херсонська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Миколаївська митниці та деякі митні пости. Інші митниці виконують свої функції та готові працювати.

Про це повідомляє пресслужба відомства в Telegram.

"Зараз як ніколи нам важливо наповненювати бюджет задля підтримки наших захистників", – кажуть у Держмитниці.

Економічна правда