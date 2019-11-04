Митниця запустила калькулятор вартості розмитнення авто

Державна митна служба виклала в тестовий доступ калькулятор орієнтовної митної вартості та платежів при оформленні авто.

Про це у Facebook повідомив очільник митниці Максим Нефьодов.

За його словами, сервіс підтягує дані щодо мінімальної, середньої та максимальної вартості вказаного авто за 2018-2019 роки на основі реальної інформації мільйона машин та більш ніж 2300 моделей.



Нефьодов наголошує, що процес створення бази зайняв на 1,5 місяця довше ніж очікувалось.

"Це робоча база тих авто, що були оформлені на митниці, її почистили вручну від помилок і одруківок, тому цей процес і зайняв на 1,5 місяця довше очікуваного", - наголосив очільник ДМС.



Також Нефьодов наголосив, що ціни на авто вказані за 2018-2019 рік, і є актуальними.



"Що мається на увазі "за 2018-2019"? Скажімо, Форд Фокус 2.0 2012 року випуску в 2013 коштував одні гроші, а зараз - зовсім інші. Машина по параметрах не змінилась, але брати цифри за 2013-й і застосовувати на 4.11.2019 не можна. Тому беремо оформлення за відносно недавній проміжок часу, за який знецінення не таке суттєве", - підкреслив Нефьодов.

Протестувати сайт можна за посиланням: https://calc.customs.gov.ua . Наразі сайт "впав" від напливу бажаючих.