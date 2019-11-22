Новини 22 листопада: Приватбанк і Коломойський, "майданчики Яценка", Бахматюк

Про Приватбанк і Коломойського. Українська влада може заборонити повернення банків власникам — таку умову висунув МВФ.

Олігарх, колишній співвласник Приватбанку Ігор Коломойський вважає, що найближчим часом поверне собі банк.

Про "майданчики Яценка". Частина народних депутатів умисно подають численні правки до законопроєкту 2047-Д (скасування "майданчиків Яценка") , аби затягнути процес прийняття закону.

Про Бахматюка. Колишній власник VAB Банка і фігурант "справи банкірів" Олег Бахматюк оголошений у розшук.

Про обсяги промислового виробництва. Обсяги промислового виробництва у жовтні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5%.

Про Укрзалізницю і АМКУ. Верховний суд підтримав позицію Антимонопольного комітету у справі про зловживання монопольним становищем АТ "Укрзалізниця".



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Чи готові ви до "Чорної п'ятниці"? ТЕСТ

Незабаром, 29 листопада, в Україні відбудеться найбільший розпродаж року — "Чорна п'ятниця". ЕП вже писала про те, як підготуватися до шопінгу. Тепер редакція вирішила перевірити, наскільки уважно читачі знайомилися з цими текстами. Щоб дізнатися, чи готові вони до цьогорічної "Чорної п'ятниці", ЕП підготувала тест.