Коломойському законодавчо заборонять повернути Приватбанк — джерело

Українська влада може заборонити повернення банків власникам — таку умову висунув МВФ.

Як стало відомо ЕП, найближчим часом може бути прийнятий відповідний закон або зміни до чинного законодавства.

За словами співрозмовника ЕП в НБУ, це частина домовленостей з МВФ, і відповідні ініціативи вже готуються.

Про деталі, як і в які закони будуть вноситися зміни, джерело не повідомило.

Співрозмовник в Кабміні також підтвердив інформацію про підготовку такої законодавчої ініціативи, але теж без конкретики.

"Тексту зараз немає", - підкреслило джерело ЕП в уряді.

Як повідомляв раніше журналіст та екс-нардеп Сергій Лещенко в Telegram-канале , таким чином, МВФ намагається отримати гарантії, що Ігорю Коломойському не буде повернений Приватбанк.

"Ухвалення цього закону до канікул в МВФ, які почнуться перед католицьким Різдвом, і, відповідно, виділення Україні грошей до Нового року - під питанням. У парламента залишилося два сесійних тижня в цьому роки, останній сесійний день - 20 грудня", - пише Лещенко.

За його словами, в кулуарах влади обговорюється проект закону, який проходив узгодження в МВФ.

Зокрема, одна із запропонованих ідей передбачає, при оскарженні дій влади суди повинні враховувати, чи прийняті ці рішення з урахуванням "громадського інтересу".



Нагадаємо:

Cтаном на початок листопада 2019 року загальний борг неплатоспроможних банків перед НБУ - близько 46 млрд грн з урахуванням відсотків.

Майже чверть цього боргу - заборгованість банків Бахматюка.

Заборгованість інших банків перед НБУ менша: банк "Надра" Дмитра Фірташа – 10,4 млрд грн; банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго – 6,7 млрд грн; "Дельта Банк" Миколи Лагуна – 5,8 млрд грн; "Імексбанк" Леоніда Клімова – 3,3 млрд грн.

Загалом понад 90 фінустанов (а це майже половина всіх банків) були виведені з ринку, включно з найбільшим банком у країні — Приватбанком, — який був націоналізований.

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії ПриватБанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн.

Читайте також:

Ключові судові справи щодо Приватбанку

Економічна правда