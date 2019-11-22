Бахматюка оголосили у національний розшук

Колишній власник VAB Банка і фігурант "справи банкірів" Олег Бахматюк оголошений у розшук.

Про це свідчать дані на сайті МВС

"Це чергова маніпуляція. Наші міжнародні адвокати здивовані такою позицією. Є адвокати, є мої права як громадянина України. Ми готові спілкуватися зі слідчими, надавати документи. Хочемо розуміння процесу і конструктивного діалогу", - сказав бізнесмен агентству "Інтерфакс-Україна" телефоном.

Він наголосив, що йому не було пред'явлено ні підозри, ні повістки.



"Не можна вручати підозру, просто вивішуючи її на стовпі", - нагадав Бахматюк свою позицію щодо повідомлення НАБУ від 13 листопада про заочне повідомлення йому про підозру у справі про стабкредит VAB Банку.



Бізнесмен повідомив, що його адвокати оскаржуватимуть дії правоохоронців в судах, зокрема і в міжнародних.



Бахматюк ще раз наголосив, що справа НАБУ про стабкредит VAB Банку надумана. За його словами, заяви, зокрема від міжнародних партнерів, на підтримку екс-першого заступника голови НБУ Олександра Писарука щодо відсутності змови про стабкредит свідчать і про невинуватість бізнесмена.

Екс-власника VAB Банку підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (стаття 191 ч.5) та у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (стаття 209 ч.3)

Читайте також: Справа Бахматюка. Чому НАБУ затримало екс-заступника Гонтарєвої та банкірів бізнесмена

Олег Бахматюк: НБУ тримає мене "за одне місце", щоб зламати і розірвати цю ситуацію

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро повідомило фактичному власнику Олегу Бахматюку та ексголові правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.

11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.

Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.

Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.

В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади.

Вищий антикорупційний відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього виконувача обов’язків начальника управління НБУ по Києву та Київській області Миколу Каленського в справі про привласнення стабілізаційного кредиту для "VAB Банку".

Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення 15 млн грн застави колишній директорці генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі.

Економічна правда