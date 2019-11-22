Коломойський: МВФ знає, що Приватбанк повернуть мені найближчим часом

Олігарх, колишній співвласник Приватбанку Ігор Коломойський вважає, що найближчим часом поверне собі банк.

Про це він сказав у коментарі Kyiv Post.

"Міжнародний валютний фонд знає, що Приватбанк буде повернутий (мені) найближчим часом", - заявив олігарх.

Він також додав, що йому невідомо, чому підконтрольний йому Нікопольський завод феросплавів викупив на рік оренду парковки перед головним офісом Приватбанку у Дніпрі.

За його словами, завод справделиво вимагає "компенсації від Привату".

"Якщо Приватбанк продовжить так себе вести, я думаю, що працівники заводу можуть і зайти до Приватбанку", - сказав Коломойський, маючи на увазі, що робітники можуть штурмувати банк.

Нагадаємо:

Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського на аукціоні купив право на річну експлуатацію парковки біля головного офісу Приватбанку у Дніпрі.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Приватбанк не поврнуть Коломойському.

13 листопада в інтерв'ю The New York Times Коломойський заявив, що Україні пора відмовитися від Заходу і налагоджувати відносини з Росією. За його словами, відновлення зв'язків з Росією стало необхідним для економічного виживання України.

Більш як через тиждень, 21 листопада, президент Володимир Зеленський відреагував на слова олігарха. Зеленський підкреслив, що це його пріоритет як очільника держави відповідати за міжнародний вектор України, а не Коломойського.

22 листопада стало відомо, що українська влада може заборонити повернення банків власникам на законодавчому рівні – таку умову висунув МВФ.

Економічна правда