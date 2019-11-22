Скасування "майданчиків Яценка" хочуть затягнути — до закону подано 1000 правок

Частина народних депутатів умисно подають численні правки до законопроєкту 2047-Д (скасування "майданчиків Яценка") , аби затягнути процес прийняття закону.



Про це повідомив нардеп і член комітету Мар’ян Заблоцький у Facebook.



За його словами, прихильники корупційних схем подали майже 1000 правок у законопроект 2047-Д.

"Майже всі правки абсурдні: слова переставити місцями, то так, то сяк.

Розрахунок простий - якщо Рада візьметься за розгляд, то буде потрібно не менше тижня щоб пройтись по кожній правці якщо на них наполягатимуть. А наполягати ті, що сидять на потоках, точно будуть", - заявив Заблоцький.

Нардеп пише, що через розгляд правок доведеться на тиждень відкласти прийняття інших важливих законів.

"Типу погроза така - скасуєте схему, то доведеться на тиждень відкласти всі реформи. Це водночас красиво і злочинно. Скоро буде опублікована порівняльна таблиця законопроекту з всіма правками, і ви побачите всіх героїв і прихильників корупційних схем. Всі маски буде знято. Не перемикайтесь", - резюмував Заблоцький.



Читайте детальніше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка.



Фінал історії з детектором брехні для "слуг народу": як будуть позбуватися "майданчиків Яценка"

Нагадаємо:

Після ухвалення бюджету на 2018 рік всі продавці або покупці нерухомості були зобов'язані звіряти ціни на нерухомість з електронною базою Фонду державного майна. Мета – унеможливити заниження оціночної вартості об'єктів.

Пізніше з’явилися перші компанії-посередники, які забезпечували доступ до електронної бази Фонду держмайна бази. Їх назвали "авторизованими електронними майданчиками". Всі ці посередники, ймовірно, мають одного бенефіціара і пов’язані з депутатом Антоном Яценком.

Майданчики просто "пересилали дані" від оцінщика до Єдиної бази ФДМУ і отримували за це з кожної оцінки по кілька сотень гривень, зараз – 500-1 800 гривень.



В жовтні 2019 народні депутати від "Слуги народу" та "Голосу" зареєстрували в Раді законопроєкт №2047, який прибирав схему з електронними майданчики, але не торкався проблеми заниження вартості нерухомості оцінювачами.

Як альтернативою іншою групою депутатів "Слуги народу" було зареєстровано законопроєкт №2047-1, який розширював діяльність майданчиків і знищував оцінщиків.



Врешті решт був зареєстрований ще один законопроєкт 2047-д, який ліквідовував діяльність майданчиків, і на який не вдалося назбирати голосів в комітеті.



Саме це голосування фігурувало в скандалі про 30 тисяч доларів, які нібито пропонували депутатам "Слуги народу" за бойкотування ініціативи про ліквідацію авторизованих майданчиків.

31 жовтня комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав ліквідацію приватних електронних майданчиків для оцінки нерухомого майна.



Економічна правда