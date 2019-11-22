Новости 22 ноября: Приватбанк и Коломойский, "площадки Яценко", Бахматюк

О Приватбанке и Коломойском. Украинская власть может запретить возврат банков владельцам, такое условие выдвинул МВФ.

Олигарх, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский считает, что в ближайшее время вернет себе банк.

О "площадках Яценко". Часть народных депутатов преднамеренно подают многочисленные поправки в законопроект 2047-Д (отмена "площадок Яценко"), чтобы затянуть процесс принятия закона.

О Бахматюке. Экс-владелец VAB Банка и фигурант "дела банкиров" Олег Бахматюк объявлен в розыск.

Об объемах промишленного производства. Объемы промышленного производства в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5%.

Об Укрзализныце и АМКУ. Верховный суд поддержал позицию Антимонопольного комитета по делу о злоупотреблении монопольным положением АО "Укрзализныця".

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Готовы ли вы к "Черной пятнице"? Тест

Незабаром, 29 листопада, в Україні відбудеться найбільший розпродаж року — "Чорна п'ятниця". ЕП вже писала про те, як підготуватися до шопінгу. Тепер редакція вирішила перевірити, наскільки уважно читачі знайомилися з цими текстами. Щоб дізнатися, чи готові вони до цьогорічної "Чорної п'ятниці", ЕП підготувала тест.