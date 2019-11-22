Укрзалізниця програла у Верховному суді справу про штраф АМКУ

Верховний суд підтримав позицію Антимонопольного комітету у справі про зловживання монопольним становищем АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету.

"Верховний суд підтвердив правомірність висновків АМКУ у справі про зловживання монопольним становищем АТ "Укрзалізниця", - йдеться у повідомленні.

Справу було відкрито за заявою Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" через відмову філії Укрзалізниці розвести залізничні мости на Дніпрі для пропуску великогабаритного судна.

В АМКУ додають, що Укрзалізниця також встановила високу вартість піднімання прогінних споруд моста, зловживаючи своїм монопольним становищем.

Адже вартість піднімання прогінних споруд мостів, яку заявила компанія не відповідала реальним витратам компанії, тобто Укрзалізницею встановлено таку вартість цієї послуги, яку неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

За результатами розглянутої справи тимчасова адміністративна колегія АМКУ прийняла рішення та наклала на Укрзалізницю штраф у розмірі 760 тис. грн, а також зобов’язала припинити порушення — скласти економічно обґрунтований кошторис витрат на вказану послугу.

Укрзалізниця не погодилась з рішенням Комітету та оскаржила його в судовому порядку. Але 14 листопада 2019 року Верховний суд прийняв постанову, якою відмовив у задоволенні касаційної скарги Укрзалізниці.

Економічна правда