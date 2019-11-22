Один із ключових економічних показників в Україні падає п'ятий місяць поспіль

Обсяги промислового виробництва у жовтні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5%.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

За січень-жовтень зафіксовано падіння промвиробництва на 0,6%.

За перші 10 місяців 2019 року у видобувній промисловості і розробленні кар'єрів зростання становило 1,7%, у переробній промисловості – падіння на 1,2%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - падіння на 1,7%.

Зазначимо, що в березні 2019 року обсяги промислового виробництва зросли на 2,1% – вперше за чотири місяці. У квітні зростання прискорилося до 5,2%, проте у травні сповільнилося до 1,6%. У червні обсяги знову скоротилися на 2,3%, в липні – на 0,2%, у вересні – на 1,7%, у жовтні – на 1,1%.

Економічна правда