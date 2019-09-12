Новини 12 вересня: касові апарати для ФОПів, штрафи для "нерозмиток", ціни на нові iPhone

Про спліт. Верховна Рада підтримала у цілому законопроект про "спліт", який запроваджує міжнародні стандарти регулювання та нагляду у небанківському фінансовому секторі.

Про касові апарати для ФОПів. Народні депутати проголосували за пакет законів про використання касових апаратів у торгівлі, у тому числі для фізосіб-підприємців.

Штрафи для "нерозмиток". Верховна Рада відтермінувала на 90 днів введення штрафів за порушення правил ввезення авто на митну територію України.

Про зарплати. Середня зарплата в Україні перевищила докризовий показник і наблизилася до історично рекордної позначки, яка була в грудні 2013 року.

Про ціни на нові iPhone. Попередня ціна на iPhone 11 стартує в Україні від 23 999 гривень.

Про приватну тягу на залізниці. Міністерство інфраструктури має намір запустити пілотний проект із допуску приватної тяги на залізницю для здійснення вантажних перевезень до кінця поточного року.

Про обшуки в Укроборонпромі. Державне бюро розслідувань проводить обшуки на концерні "Укроборонпром" та на підприємствах-експортерах, що входять до його складу.

Ви хочете знати більше?

Хімічна атака: чи вдасться розділити імперію Фірташа та хто наступний

Антимонопольний комітет вирішив примусово розділити хімічний бізнес Дмитра Фірташа. Чи вдасться це зробити і хто може бути наступним?

Обігнати Молдову. Чи зростуть в Україні доларові зарплати

Доларовий еквівалент середньорічної української зарплати нарешті подолав рівень 2008 року, у липні він став вищим на 5%. Чому українці почали заробляти більше у валюті і чи збережеться цей тренд? (рос)