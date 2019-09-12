ВР зобов'язала ФОПів 2-4 груп переходити на касові апарати: кого це стосуватиметься

10 вересня народні депутати проголосували за пакет законів про використання касових апаратів (РРО) у торгівлі - для фізосіб-підприємців з оборотом до 1 мільйона гривень на рік встановлюється перехідний період до 2021 року.

Про це повідомляє AIN.ua.

Зазначається, що наразі РРО зобов'язані використовувати ФОПи на єдиному податку 2-4 груп у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг з доходом більше 1 мільйона гривень на рік.

Відповідно до змін у законодавстві, обмежень за розміром доходу більше не буде.

З 1 січня 2021 року ФОПи на єдиному податку 2-4 груп будуть зобов'язані використовувати РРО або ПРРО - ці правила, як і раніше, будуть стосуватися суб'єктів господарювання в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, які розраховуються в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг).

Ці правила не будуть стосуватися:

ФОПів на єдиному податку 1 групи;

суб'єктів господарювання, які розраховуються в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів з рахунку платника на рахунок одержувача, без використання електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо;

суб'єктів господарювання, чия діяльність не підпадає під Класифікатор ДФС (переважно, це виробники).

суб'єктів господарювання, чия діяльність підпадає під дії винятків, передбачених ст. 9 Закону.

Нагадаємо:

Щороку сума податкового боргу ФОП зростає на 700 мільйонів гривень: у 2017 році загальна заборгованість ФОП складала 3,6 мільярдів гривень, у 2018 - 4,1 мільярда.