Доларова зарплата в Україні нижча, ніж у половині країн СНД
Середня зарплата в Україні перевищила докризовий липневий показник і наблизилася до історично рекордної позначки, яка була в грудні 2013 року, проте як і раніше залишається нижче, ніж у половині країн СНД.
Про це йдеться в публікації Економічної правди.
"Зі зміцненням гривні до долара в 2019 році липнева середня зарплата в Україні стала найбільшою в історії для цього місяця в доларовому еквіваленті", - зазначається у публікації.
Водночас українська середня зарплата в номінальному доларовому вираженні залишається меншою, ніж у половині країн СНД.
"У рейтингу країн СНД попереду України - РФ, Білорусь, Казахстан і Молдова. Українська середня нарахована зарплата вище, ніж у всіх інших середньоазіатських і південнокавказьких країнах, крім Грузії, але вона вже не в СНД", - зазначає автор публікації.
Зазначимо, що доларовий розмір зарплати - один із показників рівня економічного розвитку країни. Він є не тільки об'єктом порівнянь і складання рейтингів, а й має значення для визначення купівельної спроможності населення і, що важливо для України, для аналізу потоків трудової міграції.
Читайте детальніше: Обігнати Молдову. Чи зростуть в Україні доларові зарплати.
Нагадаємо:
У липні 2019 року реальна зарплата в Україні зросла на 9,5% у порівнянні з липнем 2018 року.
У червні 2019 року реальна заробітна плата в Україні зросла на 8,1% у порівнянні з червнем 2018 року.
За підсумками квітня в Україні серед 5 топових галузей лідером за розміром зарплат стала сфера інформації та телекомунікацій.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua