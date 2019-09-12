Доларова зарплата в Україні нижча, ніж у половині країн СНД

Середня зарплата в Україні перевищила докризовий липневий показник і наблизилася до історично рекордної позначки, яка була в грудні 2013 року, проте як і раніше залишається нижче, ніж у половині країн СНД.

Про це йдеться в публікації Економічної правди.

"Зі зміцненням гривні до долара в 2019 році липнева середня зарплата в Україні стала найбільшою в історії для цього місяця в доларовому еквіваленті", - зазначається у публікації.

Водночас українська середня зарплата в номінальному доларовому вираженні залишається меншою, ніж у половині країн СНД.

"У рейтингу країн СНД попереду України - РФ, Білорусь, Казахстан і Молдова. Українська середня нарахована зарплата вище, ніж у всіх інших середньоазіатських і південнокавказьких країнах, крім Грузії, але вона вже не в СНД", - зазначає автор публікації.

Зазначимо, що доларовий розмір зарплати - один із показників рівня економічного розвитку країни. Він є не тільки об'єктом порівнянь і складання рейтингів, а й має значення для визначення купівельної спроможності населення і, що важливо для України, для аналізу потоків трудової міграції.

Читайте детальніше: Обігнати Молдову. Чи зростуть в Україні доларові зарплати.

Нагадаємо:

У липні 2019 року реальна зарплата в Україні зросла на 9,5% у порівнянні з липнем 2018 року.

У червні 2019 року реальна заробітна плата в Україні зросла на 8,1% у порівнянні з червнем 2018 року.

За підсумками квітня в Україні серед 5 топових галузей лідером за розміром зарплат стала сфера інформації та телекомунікацій.

Економічна правда