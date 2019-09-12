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Рада відтермінувала на 3 місяці штрафи за нерозмитнені "євробляхи"

Четвер, 12 вересня 2019, 11:09

Верховна Рада відтермінувала на 90 днів введення штрафів за порушення правил ввезення авто за митну територію України.

За прийняття за основу та в цілому законопроекту №1030 з урахуванням пропозицій членів Комітету  з питань фінансів, податкової та митної політики проголосували 276 народних депутатів.

Проект закону у цілому з техніко-юридичними правками підтримали 284 нардепів.

Автори законопроекту підкреслюють, що це відтермінування буде останнім і більше депутати не будуть продовжувати терміни періоду звільнення власників "євроблях" від штрафів.

У законопроекті йдеться, що розмитнити свої автомобілі власники зможуть лише за 100% ставками акцизного збору.

Нагадаємо:

22 серпня завершився термін, протягом якого власники авто з іноземною реєстрацією мали можливість законно їх розмитнити і зареєструвати.

За найскромнішими оцінками, в Україні залишається понад 300 тис таких транспортних засобів.

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Економічна правда

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